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Déborah regresa a México y se encuentra con su hijo ¡sin saber que es su hijo!

La tía de Alejandro tiene un sueño en el que revive cómo le quitaron a su hijo. ¿Nació vivo?

Me atrevo a amarte - Gabino se choca con su madre Déborah pero no saben que son madre e hijo

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Déborah llega a México con Ámbar y Alejandro, los dos hermanos y su tía ya tienen lugar en México, porque han comprado el rancho La Paz.

Ahora van a tener de vecinos a las personas que les destrozaron la vida.

Déborah está decidida a vengarse de Valente, su amor de juventud, con el que se iba a casar y que la abandono por capricho de su padre. Además, ella pensaba que el hijo que tuvieron está muerto.

Pero ha tenido un sueño en el que recuerda cómo alguien le quitó a su hijo recién nacido de los brazos.

Me atrevo a amarte - Déborah regresa a México y se encuentra con su hijo ¡sin saber que es su hijo!

Pero en una fiesta local ¡Déborah se choca con Gabino! Pero ninguno de los dos sabe que son madre e hijo.

De hecho, Gabrino vive con Delfino y su esposa, que lo tratan como si fueran sus padres. Y es que Carmen piensa que lo dio a luz, solo Delfino sabe la verdad. ¡Que Gabino es el hijo que dio a luz Déborah!

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