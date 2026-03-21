Déborah se enfrenta a Valente después de 25 años

Déborah irrumpe en casa de Valente buscándolo. Allí se presenta como la señora Déborah, porque ya no es lo jornalera que era en el pasado. ¡Ahora es la dueña del rancho La Paz!

Aunque no le permiten acercarse a hablar con el señor de la casa, ella entra y se enfrenta a Valente Pérez-Soler. ¡Tiene demasiada rabia acumulada!

Pero por fin ha llegado su momento. Quiere saber la verdad: ¿qué hizo Valente con su hijo? ¿Dónde lo escondió? Déborah sabe que el hijo que esperaban juntos está vivo pero Valente no sabe de qué le está hablando. Sin embargo, ella piensa que él está mintiendo cuando lo cierto es que Valente piensa de verdad que su hijo murió.

Lo que Déborah tiene claro es que se lo robaron de sus brazos, ¡lo vio vivo! Pero Valente cree que es imposible y le cuenta cómo las cosas fueron. Pero es que Valente no sabe toda la verdad.

Déborah confiesa que solo lo amaba a él y que él era el padre de su hijo. Y no es que él no se preocupe de su hijo, es que el médico le dijo que nació muerto y se lo creyó. Por eso echa a Déborah de su casa y de su vida porque el hijo que ella busca no está ahí. ¡O eso cree él! Que fue más engañado que ella.