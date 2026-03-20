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Alejandro y Victoria se besan por primera vez ¡aunque él ya sabe que ella es hija de Valente!

Alejandro y Victoria han tenido una serie de encontronazos desde que se conocieron, pero la realidad es que algo ha surgido entre ellos. ¡Aunque lo nieguen!

Me atrevo a amarte - Alejandro y Victoria se besan por primera vez ¡aunque él ya sabe que ella es hija de Valente!

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Hasta los niños se han dado cuenta de que Victoria sonríe más de lo normal cuando piensa en Alejandro.

Pero Alejandro sí que está confundido al pensar en que las cosas que siente una mujer que resulta que ¡es la hija de Valente Pérez-Soler! Alejandro se siente engañado.

Piensa que ella que se hizo pasar por una jornalera. No puede amar a la hija del hombre que casi mató a su madre.

Me atrevo a amarte - Alejandro ya sabe que Victoria es hija de Valente

Pero su amigo Ángel no puede estar de acuerdo en que hagan daño a esa familia. Son buena gente y además él está enamorado de Marisol, la hermana de Victoria. Lo que pasó hace 25 años no tiene que ver con ellos.

Pero Alejandro no entiende por qué la vida trató tan mal a su madre y no puede evitar sentir lo que siente.

Alejandro y Victoria se encuentran de nuevo en mitad del bosque y ella lo golpea sin querer al pensar que alguien iba a atacarla. Así que le cura la herida con un remedio natural.

Alejandro la llama mentirosa a la cara, pero al final termina confesando que no está enfadado con ella. La muchacha se está preocupando por él de verdad y a él eso le gusta. Están tan cerca que ¡se besan!

Pero terminan separándose. Alejandro no deja de pensar en los perros que los persiguieron de pequeños a él, a su madre y a su hermana. No puede ni mirar a Victoria a la cara.

Me atrevo a amarte - Alejandro se declara a Victoria pero ella lo rechaza

Si embargo, tiempo después, Alejandro lo piensa mejor y vuelve a hablar con Victoria. Le dice que no puede vivir sin ella. Se confiesa como no esperaba hacerlo. Pero ahora ¡es ella la que lo rechaza!

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