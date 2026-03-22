Me atrevo a amarte

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Alejandro ofrece a Victoria que trabaje para él

Alejandro ofrece a Victoria que trabaje para él

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Alejandro quiere hablar de nuevo con Victoria. Está preocupado por la salud de Valente, que está hospitalizado.

Alejandro está dispuesto a negociar con ella y le ofrece un trato. Conoce de los problemas económicos de Valente e intenta explicarle que por culpa de su padre tuvieron que irse del pueblo y sus vidas tomaron un rumbo diferente.

Pero ahora le ofrece salvar sus tierras a cambio de que Victoria trabaje para él durante dos años, bajo sus órdenes. ¿Qué responderá Victoria?

Lo que está claro es que ambos no dejan de pensar el uno en el otro. Alejandro está viendo a Victoria hasta en sus sueños.

Y Victoria tampoco entiende quién es el hombre del que se está enamorando. Por una parte lo rechaza pero por otra siente algo muy fuerte con él y además ha pagado la deuda de su padre.

¿Llegarán a un acuerdo?

Alejandro va a pagar la deuda de Valente
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