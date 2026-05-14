Nova estrena Cuento de una noche, una historia de amor y venganza marcada por el destino

Mahir regresa a la ciudad turca, Denizli, veinte años después del asesinato de su padre a manos de Kürşat Kilimci, convertido en inspector de policía y con un único objetivo: vengar su muerte. Su plan es claro: acercarse a su enemigo, vigilar cada uno de sus movimientos y esperar el momento perfecto para hacer justicia.

Pero todo cambia en su primer día de vuelta. En un encuentro nocturno en unas piscinas termales, Mahir conoce a Canfeza, una joven de la que se enamora al instante. Lo que no imagina es que ella es la hija de Kürşat, el hombre al que lleva años queriendo destruir.

Lejos de renunciar a su objetivo, Mahir decide seguir adelante con su doble vida: conquistar a Canfeza mientras mantiene su plan de venganza en marcha.

La intención de Mahir es casarse con Canfeza, mientras vigila de cerca a Kürşat, esperando que cometa un error. Su oportunidad llegará en la boda de la hija de Kürşat. Pero lo que no sabe es que ese evento cambiará su vida para siempre, marcando el inicio de una noche llena de giros inesperados.