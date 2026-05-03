Lucrecia engaña a Victoria para que piense que está con Alejandro

Lucrecia tienen engañados a Victoria y a Alejandro para que piensen que está embarazada de él. Victoria escuchó que pasó una noche con Lucrecia y desde entonces solo queire alejarse de él.

Lucrecia tiene un nuevo plan. Paga al camarero del bar del hotel para que lo emborrache y una vez que se vaya a su habitación ella irá a verlo para acostarse con él.

Y así es, hasta que intenta besarle y él le dice que no quiere nada con ella, ni antes ni ahora. Ya no sabe cómo decírselo pero ella insiste e insiste y lo tumba en la cama y lo empieza a besar. ¡Quiere que todos de verdad piensen que está embarazada de él y tiene que buscar una ocasión perfecta!

Victoria empieza a pensar que quizás su hermana Marisol tenía razón y Lucrecia no esté embarazada de verdad. Entonces decide ir a la habitación de Alejandro a hablar con él.

Mientras Alejandro se levanta de la cama y le pide a Lucrecia que se vaya, que se vista y que cierre la puerta al salir. Pero mientras está en la ducha, llaman a la puerta. Lucrecia ve por la mirilla que se trata de Victoria y se vuelve a quitar la bata y grita que están esperando champagne. Victoria se queda a cuadros al ver a Lucrecia en la habitación de Alejandro en ese estado. Esta le dice que deje de buscarlo porque ahora están juntos y esperan un hijo.

A la mañana siguiente, Victoria abandona el hotel sin despedirse, pero Alejandro la encuentra justo cuando entra en el taxi. Ella le dice que sabe que pasó la noche con Lucrecia pero él le explica que no es cierto y que la mujer a la que quiere es ella. Pero Victoria no le cree y le dice que no puede estar con un hombre que espera un hijo de otra mujer.