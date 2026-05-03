Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Lucrecia engaña a Victoria para que piense que está con Alejandro

Victoria duda de si Lucrecia está embarazada o no de Alejandro, y esta intenta aprovecharse de él borracho para que Victoria los vea juntos.

Lucrecia engaña a Victoria y a Alejandro para que piensen que está embarazada de él

Publicidad

Nova
Publicado:

Lucrecia tienen engañados a Victoria y a Alejandro para que piensen que está embarazada de él. Victoria escuchó que pasó una noche con Lucrecia y desde entonces solo queire alejarse de él.

Victoria escucha una conversación entre Alejandro y Lucrecia

Lucrecia tiene un nuevo plan. Paga al camarero del bar del hotel para que lo emborrache y una vez que se vaya a su habitación ella irá a verlo para acostarse con él.

Y así es, hasta que intenta besarle y él le dice que no quiere nada con ella, ni antes ni ahora. Ya no sabe cómo decírselo pero ella insiste e insiste y lo tumba en la cama y lo empieza a besar. ¡Quiere que todos de verdad piensen que está embarazada de él y tiene que buscar una ocasión perfecta!

Victoria empieza a pensar que quizás su hermana Marisol tenía razón y Lucrecia no esté embarazada de verdad. Entonces decide ir a la habitación de Alejandro a hablar con él.

Mientras Alejandro se levanta de la cama y le pide a Lucrecia que se vaya, que se vista y que cierre la puerta al salir. Pero mientras está en la ducha, llaman a la puerta. Lucrecia ve por la mirilla que se trata de Victoria y se vuelve a quitar la bata y grita que están esperando champagne. Victoria se queda a cuadros al ver a Lucrecia en la habitación de Alejandro en ese estado. Esta le dice que deje de buscarlo porque ahora están juntos y esperan un hijo.

Alejandro intenta explicar a Victoria que no ha estado con Lucrecia

A la mañana siguiente, Victoria abandona el hotel sin despedirse, pero Alejandro la encuentra justo cuando entra en el taxi. Ella le dice que sabe que pasó la noche con Lucrecia pero él le explica que no es cierto y que la mujer a la que quiere es ella. Pero Victoria no le cree y le dice que no puede estar con un hombre que espera un hijo de otra mujer.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Lucrecia engaña a Victoria y a Alejandro para que piensen que está embarazada de él

Lucrecia engaña a Victoria para que piense que está con Alejandro

Dionisio amenaza a Déborah y ella lo amenaza a él

Dionisio amenaza a Déborah por quitarle el pagaré que le prometió ¡y Ángel la desprecia!

Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova

Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova

Tuğçe, con más fuerza que nunca, volvería a defender a esa mujer
Momento destacado

Tuğçe volvería a ayudar aquella mujer, ahora que está viva y sus agresores muertos

Valente se pregunta quién era Clemente
Momento destacado

¿Qué pasó con Clemente, el padre de Alejandro? Valente investiga

Alejandro y Victoria comparten hotel en Monterrey
Momento destacado

Alejandro, Victoria... y Lucrecia viajan a Monterrey por trabajo

Alejandro adelanta su viaje para coincidir con Victoria al enterarse de que ella también va a Monterrey. ¿Acercarán posturas?

Tuğçe es agredida y secuestrada mientras investiga un caso
Momento destacado

Tuğçe se debate entre la vida y la muerte tras investigar un peligroso caso ella sola

Tuğçe se arriesgó investigando en solitario y acabó ¡inconsciente en el mar! Su padre Eren, su novio Efe y su amiga Parla confían en que sobreviva pero la situación es crítica.

Civan recupera la memoria y se despide de su familia y de Leyla al saber que le queda poco tiempo de vida

Civan recupera la memoria y se despide de su familia y de Leyla al saber que le queda poco tiempo de vida

Leyla y Ferda sacan a la luz los secretos de la familia y provocan un terremoto en los Yildiz

Leyla y Ferda sacan a la luz los trapos sucios de la familia y provocan un terremoto en los Yildiz

Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Publicidad