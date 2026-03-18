Momento destacado
Alejandro deja tirada a Victoria después de hablar mal de su madre fallecida
Victoria empieza a contar una vieja historia en la que una madre se lanzó al agua con sus dos hijos y critica a esa mujer. Alejandro no aguanta más porque sabe que ¡está hablando de su propia madre el día que falleció!
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Alejandro y Ángel se encuentran en el pueblo y ven a Victoria muy cargada. Ella trabaja como una jornalera, aunque no es encesario que lo haga. Y Ángel le sugiere a su amigo que acuda a ayudarle.
Se ofrece llevar a Victoria en coche hasta su hacienda.
En el trayecto, Alejandro le pregunta si ya se ha recuperado de la caída al río. Y entonces ella cuenta una historia que la gente dice que sucedió hace tiempo en la que una madre se lanzó a las aguas del río con sus dos hijos.
Victoria no entiende cómo una madre pudo hacer algo así. Y Alejandro, ciego de ira ante lo que está escuchando sobre su prpia madre, para el coche y hace bajar a Victoria de él.
La muchacha no entiende nada pero termina sola y tirada en mitad del camino.
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