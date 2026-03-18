Alejandro deja tirada a Victoria después de hablar mal de su madre fallecida

Alejandro y Ángel se encuentran en el pueblo y ven a Victoria muy cargada. Ella trabaja como una jornalera, aunque no es encesario que lo haga. Y Ángel le sugiere a su amigo que acuda a ayudarle.

Se ofrece llevar a Victoria en coche hasta su hacienda.

En el trayecto, Alejandro le pregunta si ya se ha recuperado de la caída al río. Y entonces ella cuenta una historia que la gente dice que sucedió hace tiempo en la que una madre se lanzó a las aguas del río con sus dos hijos.

Victoria no entiende cómo una madre pudo hacer algo así. Y Alejandro, ciego de ira ante lo que está escuchando sobre su prpia madre, para el coche y hace bajar a Victoria de él.

La muchacha no entiende nada pero termina sola y tirada en mitad del camino.