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Alejandro deja tirada a Victoria después de hablar mal de su madre fallecida

Victoria empieza a contar una vieja historia en la que una madre se lanzó al agua con sus dos hijos y critica a esa mujer. Alejandro no aguanta más porque sabe que ¡está hablando de su propia madre el día que falleció!

Me atrevo a amarte - Alejandro deja tirada a Victoria después de hablar mal de su madre fallecida

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Alejandro y Ángel se encuentran en el pueblo y ven a Victoria muy cargada. Ella trabaja como una jornalera, aunque no es encesario que lo haga. Y Ángel le sugiere a su amigo que acuda a ayudarle.

Se ofrece llevar a Victoria en coche hasta su hacienda.

Me atrevo a amarte - Alejandro se ofrece a llevar a Victoria a su hacienda

En el trayecto, Alejandro le pregunta si ya se ha recuperado de la caída al río. Y entonces ella cuenta una historia que la gente dice que sucedió hace tiempo en la que una madre se lanzó a las aguas del río con sus dos hijos.

Victoria no entiende cómo una madre pudo hacer algo así. Y Alejandro, ciego de ira ante lo que está escuchando sobre su prpia madre, para el coche y hace bajar a Victoria de él.

La muchacha no entiende nada pero termina sola y tirada en mitad del camino.

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