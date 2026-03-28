Alejandro se da cuenta de que Valente no fue responsable de la muerte de su madre

Victoria cita a Aejandro junto al río en el que murió su madre para contarle la verdad de lo que pasó 25 años atrás.

La hija de Valente le dice que no fue su padre quien ordenó que soltaran a los perros para perseguir a Crisanta y sus dos hijos, acusándolos de ladrones, ¡fue su abuelo, Fernando Pérez-Soler!

De hecho, Valente fue hasta el río y solo pudo rescatar a Alejandro y a su hermana Ámbar. ¡Él arriesgó la vida por ellos!

Al principio, Alejandro no quiere escuchar sus explicaciones porque piensa que solo le va a contar la versión de Valente, pero después recuerda lo que pasó y que en efecto Valente no fue el que trató mal a su madre y la empujó a la muerte.

Así que Alejandro va a perdonar en persona a Valente.

Victoria le deja claro que su padre nunca ha sido su enemigo y ella, por supuesto, tampoco. Además, le dice que si van a trabajar juntos no pueden estar peleando todo el tiempo.

Y cuando victoria le dice que no quiere eso Alejandro le pregunta qué quiere ella: “Porque yo te quiero a ti” le responde él. ¡Y los dos se funden en un apasionado beso!