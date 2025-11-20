Pasión de Gavilanes

Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Para superarlo, toma una decisión que deja perplejos a sus hermanos: casarse con doña Eduvina.

Rosario y Armando se toman en matrimonio antes de empezar su gira juntos y Franco va a la puerta de la iglesia y no puede evitar llorar mientras los ve casándose.

Por eso toma una decisión: él se va a casar con doña Eduvina, aunque no sea por amor. Todo lo que le interesa es heredar los bienes de la empresaria, lo cual le supone un enfrentamiento con sus hermanos.

Pero como Armando es el mejor amigo de Fernando, y ya sabemos lo que sufrió Armando por culpa de Franco y Fernando por culpa de Juan, dice que antes de irse va a vengarse de los Reyes como se merecen.

Así, sus hombres van a buscar a los hermanos Reyes a su casa y asustan a Quintina, que se lo cuenta todo lo ocurrido a Juan y Óscar cuando regresan a casa. ¡Menos mal que no los pillaron allí!

Además, Fernando le cuenta a su amigo todo lo sucedido en la hacienda en los últimos días y que necesita salir de ahí y alejarse de Norma, ya que no tiene autoridad en la hacienda.

Armando le ofrece quedarse en su casa mientras esté de gira con Rosario y también le deja junto a Pepa administrar el bar.

Por su parte Fernando deja de vivir en la hacienda Elizondo y se despide de Gabriela y Sara, que son las únicas que le aprecian en esa casa, aunque se sigue haciendo cargo de los negocios de Bernardo.

Mientras, Jimena y Norma intentan acostumbrarse a su nueva vida sin sus amores. Norma pide que sigan adelante, convencida de que tienen que olvidar sus sentimientos hacia ellos y recordar que quisieron herirlas, pero Jimena no cree que puedan odiarlos. ¿Volverán a encontrarse? ¿Qué hará Norma esperando un hijo de Juan?

Pasión de gavilanes - Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

El mensaje romántico de Karsu a Atilla
Karsu teme perder a Atilla por una actriz y le declara su amor con un gesto precioso

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas
Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible
Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Karsu quiere que Reha se olvide de ella y decide vivir en su casa para demostrarle que ya no es la mujer que conoció. Al final, la convivencia se hace insostenible.

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias
Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversación a medias

Tras escuchar solo fragmentos de una conversación sobre veneno y ratas, Jimena malinterpreta las palabras de Juan y Óscar y se convence de que planean acabar con su vida y la de Norma.

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

JImena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Jimena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

