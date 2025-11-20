Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Rosario y Armando se toman en matrimonio antes de empezar su gira juntos y Franco va a la puerta de la iglesia y no puede evitar llorar mientras los ve casándose.

Por eso toma una decisión: él se va a casar con doña Eduvina, aunque no sea por amor. Todo lo que le interesa es heredar los bienes de la empresaria, lo cual le supone un enfrentamiento con sus hermanos.

Pero como Armando es el mejor amigo de Fernando, y ya sabemos lo que sufrió Armando por culpa de Franco y Fernando por culpa de Juan, dice que antes de irse va a vengarse de los Reyes como se merecen.

Así, sus hombres van a buscar a los hermanos Reyes a su casa y asustan a Quintina, que se lo cuenta todo lo ocurrido a Juan y Óscar cuando regresan a casa. ¡Menos mal que no los pillaron allí!

Además, Fernando le cuenta a su amigo todo lo sucedido en la hacienda en los últimos días y que necesita salir de ahí y alejarse de Norma, ya que no tiene autoridad en la hacienda.

Armando le ofrece quedarse en su casa mientras esté de gira con Rosario y también le deja junto a Pepa administrar el bar.

Por su parte Fernando deja de vivir en la hacienda Elizondo y se despide de Gabriela y Sara, que son las únicas que le aprecian en esa casa, aunque se sigue haciendo cargo de los negocios de Bernardo.

Mientras, Jimena y Norma intentan acostumbrarse a su nueva vida sin sus amores. Norma pide que sigan adelante, convencida de que tienen que olvidar sus sentimientos hacia ellos y recordar que quisieron herirlas, pero Jimena no cree que puedan odiarlos. ¿Volverán a encontrarse? ¿Qué hará Norma esperando un hijo de Juan?