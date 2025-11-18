Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Jimena se entera de que Libia era hermana de Óscar y cree que tanto Juan como él quieren hacerlas daño. Así que lo golpea y se queda herido tendido en el suelo de la panadería.

Cuando llegan Franco y Juan se lo encuentran y Quintina les cuenta que Jimena no paraba de gritar diciendo que ellos querían vengarse por la muerte de Libia y que iban a hacer daño a las hermanas Elizondo. Jimena llama a Norma que va a rescatarla y le cuenta todo.

Cuando Óscar despierta, todavía medio inconsciente, es capaz de pensar que tienen que intentar encontrar a Jimena antes de que le cuente todo a su familia, y convencerla de que la ama de verdad y no va a hacerle daño.

Jimena y Norma se van a la casa de Santa Clara sin avisar a Emilce, que, nerviosa y preocupada, porque no sabe nada de ellas, va a la hacienda Elizondo y les cuenta que están en serios problemas, porque las chicas descubrieron que Bernardo y Libia eran amantes y que planearon enamorarlas para vengar la muerte de su hermana.

Por si esto fuera poco, Eva aprovecha y confiesa todo: les va a contar la versión completa.

Ella sabía que los Reyes eran hermanos de Libia. Y, cuando Gabriela entra en cólera, el abuelo pregunta qué razón de peso tuvo para hacerlo y ella responde que necesitaba vengarse por lo que le obligó hacer hace 20 años: entregar a su propia hija.