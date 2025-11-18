Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Jimena huye después de golpear a Óscar por miedo, por lo que su familia termina enterándose de todo y Eva completa la historia.

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas

Publicidad

Nova
Publicado:

Jimena se entera de que Libia era hermana de Óscar y cree que tanto Juan como él quieren hacerlas daño. Así que lo golpea y se queda herido tendido en el suelo de la panadería.

Cuando llegan Franco y Juan se lo encuentran y Quintina les cuenta que Jimena no paraba de gritar diciendo que ellos querían vengarse por la muerte de Libia y que iban a hacer daño a las hermanas Elizondo. Jimena llama a Norma que va a rescatarla y le cuenta todo.

Cuando Óscar despierta, todavía medio inconsciente, es capaz de pensar que tienen que intentar encontrar a Jimena antes de que le cuente todo a su familia, y convencerla de que la ama de verdad y no va a hacerle daño.

Jimena y Norma se van a la casa de Santa Clara sin avisar a Emilce, que, nerviosa y preocupada, porque no sabe nada de ellas, va a la hacienda Elizondo y les cuenta que están en serios problemas, porque las chicas descubrieron que Bernardo y Libia eran amantes y que planearon enamorarlas para vengar la muerte de su hermana.

Por si esto fuera poco, Eva aprovecha y confiesa todo: les va a contar la versión completa.

Pasión de gavilanes - Eva confiesa a la familia Elizondo que conocía toda la verdad sobre los Reyes, Libia y Bernardo

Ella sabía que los Reyes eran hermanos de Libia. Y, cuando Gabriela entra en cólera, el abuelo pregunta qué razón de peso tuvo para hacerlo y ella responde que necesitaba vengarse por lo que le obligó hacer hace 20 años: entregar a su propia hija.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas

Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversación a medias

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco
Momento destacado

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

JImena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza
Momento destacado

Jimena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle
Momento destacado

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Asiye y Ayaz interviene en la discusión de una pareja que estalla frente al puesto de perritos calientes donde trabajan. Su intento de ayudar termina con una denuncia inesperada y unas horas en el calabozo.

Jimena y Norma, cada vez más cerca de descubrir el secreto que esconden los hermanos Reyes
Momento destacado

Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Jimena encuentra unas fotografías de Libia y su diario personal en casa de Óscar, y descubre que la joven es hermana de los Reyes. La noticia deja a Norma completamente impactada.

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Muy pronto en Nova llega Secretos de Familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

Muy pronto en Nova llega Secretos de familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja tiene un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.

Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

Publicidad