Karsu teme perder a Atilla por una actriz y le declara su amor con un gesto precioso

Karsu está en la librería cuando ve que una famosa, que está rodando muy cerca, entra en la cafetería de Atilla. La madre de Tilsim no puede evitar sentir un ataque de celos al ver cómo el hermano de Mert Melek comienza a charlar con ella. La actriz es guapísima y la hija de Filiz teme que el hombre al que ama esté coqueteando.

Sin pensárselo dos veces, se acerca haciéndose pasar por una fan y le pide una foto. Y, aprovechando su amabilidad, incluso le suplica que salude por videollamada a Tilsim y a sus amigas del colegio. Con toda diplomacia, Karsu consigue llevársela de la cafetería con la excusa de enseñarle su librería, alejándola así de Atilla. El hijo de Hasan, por supuesto, se da cuenta de que la madre de Deniz está celosa y que ese es el motivo de su comportamiento.

En la librería, la famosa saluda a Deniz por videollamada y se despide de Karsu: debe volver al set y no quiere llegar tarde. La hermana de Irmak, sin embargo, no desea que vuelva a pasar por la cafetería y la invita al café mientras le recomienda regresar por otro camino para evitar cruzarse de nuevo con Atilla.

Más tarde, Karsu coloca en el escaparate de la librería una serie de libros con titulares que contienen un mensaje directo para el hijo de Hasan: "Atilla, ¿podrás perdonarme? Mientras todo termine bien, yo estoy dispuesta a todo".

En una fiesta, Atilla le reconoce a Karsu que ha entendido perfectamente la indirecta de sus libros. Allí, él nota que un hombre intenta ligar con ella y la llama para que se acerque. Karsu le reprocha que coqueteara con una actriz que fue a su cafetería, pero él lo niega entre risas y le recuerda que, aunque sus intenciones no hubieran sido las más honestas, ellase encargó de "secuestrarla".