Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

El dolor por la muerte de su madre ha dejado a Eren completamente descentrado, hasta el punto de pensar en no presentarse a las Olimpiadas de Matemáticas. Aun así, Ömer decide no rendirse. Siente que le debe a Suzan seguir adelante y luchar hasta el final, por lo que viaja a Ankara para representar al colegio Ataman con la esperanza de dejarlo en el mejor lugar.

Cuando llega el momento de anunciar al ganador, su nombre resuena en el auditorio: es Ömer. Desde el colegio, sus compañeros siguen la ceremonia a través de una pantalla y estallan de alegría al verlo subir al escenario.

Visiblemente emocionado, toma la palabra para agradecer el apoyo recibido y pronuncia unas palabras que emocionan a todos: "Mi madre debería estar aquí conmigo, no ha podido ser".

Minutos después, dedica el premio a Suzan en un mensaje que llega el corazón de todos los presentes: "Mamá, si me estas viendo desde alguna parte, que estoy seguro de que sí, esto es para ti".