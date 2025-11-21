Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todos

Franco ya decidió que iba a casarse con doña Eduvina, que está como loca por tener al jovencito para ella. Además, y lo más importante para él, le va a traspasar todos sus bienes.

Juan ya le dio su opinión ante ese matrimonio, pero los hombres de Armando han atacado de verdad a los hermanos y los han dejado sin trabajo, sin manera de ganarse la vida. Y Franco quiere el dinero.

Poco a poco la noticia va llegando a casa de los Uribe, al bar Alcalá, donde Fernando y Pepita alucinan con la decisión de Franco en cuanto Rosario se casó con Armando, y por supuesto a la hacienda Elizondo.

Sarita aprovecha la llegada de la invitación para abrir los ojos a sus hermanas sobre la clase de personas que son los hermanos Reyes, ahora que han demostrado más que nunca que solo persiguen a la gente por su interés y por su dinero.