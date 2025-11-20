Hermanos

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Süreyya, acompañada por Akif, atropella accidentalmente a Suzan cuando huía de Sultan y acaban con su vida. Su hijo Ömer llora su pérdida.

Süreyya entra en pánico después de arrollar accidentalmente a Suzan. La madre de Ömer había salido huyendo de Sultan para evitar que le arrebatase el vídeo en el que Sado confesaba que Şevval le pagó para que acabara con la vida de Ahmet.

La madre de Süsen pierde por completo la compostura. Entre sollozos, se culpa de todo y repite sin descanso que es una asesina. "He acabado con la vida de los dos", balbucea, fuera de sí.

A pesar del enorme dolor que siente por la muerte de su exmujer, Akif intenta consolarla. Le suplica que se calme y que regrese a casa antes de que la policía llegue al lugar del accidente.

El empresario consigue pedir una ambulancia sin dejar rastro, mientras Süreyya huye de la escena. Lo que ninguno sospecha es que Sultan ha presenciado todo y ha grabado la situación en su móvil. ¿Usará ahora ese vídeo para chantajearlos?

Süreyya se derrumba ante Akif tras atropellar a Suzan

Después de que los médicos confirmen el fallecimiento de Suzan, Akif va a casa de Süreyya para explicarle lo ocurrido. Le asegura que nadie sospecha de ellos y que debe mantener la calma. "¿Cómo voy a seguir viviendo con esta culpa?", se lamenta ella. Incapaz de comprender cómo ha podido suceder algo así, escucha cómo Akif le insiste en que deben comportarse como si nada hubiera pasado.

A Süreyya le resulta casi imposible ocultar su angustia ante su hija, que nota que algo grave está ocurriendo. ¿Descubrirá la verdad sobre lo que ha pasado con Suzan?

Mientras tanto, Ömer acude al hospital tras la llamada de Yaman avisándole del accidente. Al enterarse de la muerte de su madre, se derrumba en los brazos de Asiye.

El joven no sabe cómo soportar otra pérdida más. Tras la muerte de Ahmet, Suzan se había convertido en su pilar. "Mi madre se ha ido", murmura Ömer completamente devastado. ¿Llegará a descubrir que fue Süreyya quien provocó el accidente que acabó con la vida de Suzan?

Ömer llora desconsoladamente tras la muerte de Suzan
El mensaje romántico de Karsu a Atilla

Karsu teme perder a Atilla por una actriz y le declara su amor con un gesto precioso

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas

Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible
Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias
Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversación a medias

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco
Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Lo que debía ser una noche especial para Rosario se convierte en un escándalo cuando doña Eduvina le arrebata un collar que lleva puesto y deja caer que piensa quitarle a Franco.

JImena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza
Jimena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Tras investigar en el mercado, Jimena conoce la trágica historia de Libia y sospecha que los hermanos Reyes podrían estar planeando algo contra su familia.

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Jimena y Norma, cada vez más cerca de descubrir el secreto que esconden los hermanos Reyes

Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

