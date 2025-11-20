Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Süreyya entra en pánico después de arrollar accidentalmente a Suzan. La madre de Ömer había salido huyendo de Sultan para evitar que le arrebatase el vídeo en el que Sado confesaba que Şevval le pagó para que acabara con la vida de Ahmet.

La madre de Süsen pierde por completo la compostura. Entre sollozos, se culpa de todo y repite sin descanso que es una asesina. "He acabado con la vida de los dos", balbucea, fuera de sí.

A pesar del enorme dolor que siente por la muerte de su exmujer, Akif intenta consolarla. Le suplica que se calme y que regrese a casa antes de que la policía llegue al lugar del accidente.

El empresario consigue pedir una ambulancia sin dejar rastro, mientras Süreyya huye de la escena. Lo que ninguno sospecha es que Sultan ha presenciado todo y ha grabado la situación en su móvil. ¿Usará ahora ese vídeo para chantajearlos?

Después de que los médicos confirmen el fallecimiento de Suzan, Akif va a casa de Süreyya para explicarle lo ocurrido. Le asegura que nadie sospecha de ellos y que debe mantener la calma. "¿Cómo voy a seguir viviendo con esta culpa?", se lamenta ella. Incapaz de comprender cómo ha podido suceder algo así, escucha cómo Akif le insiste en que deben comportarse como si nada hubiera pasado.

A Süreyya le resulta casi imposible ocultar su angustia ante su hija, que nota que algo grave está ocurriendo. ¿Descubrirá la verdad sobre lo que ha pasado con Suzan?

Mientras tanto, Ömer acude al hospital tras la llamada de Yaman avisándole del accidente. Al enterarse de la muerte de su madre, se derrumba en los brazos de Asiye.

El joven no sabe cómo soportar otra pérdida más. Tras la muerte de Ahmet, Suzan se había convertido en su pilar. "Mi madre se ha ido", murmura Ömer completamente devastado. ¿Llegará a descubrir que fue Süreyya quien provocó el accidente que acabó con la vida de Suzan?