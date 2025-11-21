Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Todos sabían que meter a Jimena en casa de los hermanos Reyes era delicado, porque podía encontrar algún rastro de Libia. Y así fue. En la hacienda Elizondo acabaron descubriendo que Bernardo mantenía una relación con la hermana de Juan, Óscar y Franco. Por lo que Jimena y Sara deciden abandonar a sus parejas y regresar a casa de su madre.

Al contrario que Eva, que sale de la hacienda al confesar también que sabía desde el principio de las intenciones de los tres falsos obreros.

Por su parte, Franco sigue enamorado de Rosario, pero esta ya ha tomado la determinación de casarse con Armando e irse de gira con él.

Solo y desolado, Franco se deja agasajar por la señora Eduvina Trueba, una rica empresaria que se encapricha de él y le propone matrimonio para dejarle todos sus bienes.

Pero el matrimonio no dura mucho: Eduvina muere en plena celebración. Franco vuelve a estar soltero y más confundido que nunca. ¿Cuál será su situación a partir de ahora?