Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Una boda, una muerte y varias rupturas

Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Norma y Jimena terminan su relación con Juan y Óscar y Franco se intenta olvidar de Rosario.

Pasión de gavilanes - Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Publicidad

Nova
Publicado:

Todos sabían que meter a Jimena en casa de los hermanos Reyes era delicado, porque podía encontrar algún rastro de Libia. Y así fue. En la hacienda Elizondo acabaron descubriendo que Bernardo mantenía una relación con la hermana de Juan, Óscar y Franco. Por lo que Jimena y Sara deciden abandonar a sus parejas y regresar a casa de su madre.

Pasión de gavilanes - Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Al contrario que Eva, que sale de la hacienda al confesar también que sabía desde el principio de las intenciones de los tres falsos obreros.

Por su parte, Franco sigue enamorado de Rosario, pero esta ya ha tomado la determinación de casarse con Armando e irse de gira con él.

Pasión de gavilanes - Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Solo y desolado, Franco se deja agasajar por la señora Eduvina Trueba, una rica empresaria que se encapricha de él y le propone matrimonio para dejarle todos sus bienes.

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Pero el matrimonio no dura mucho: Eduvina muere en plena celebración. Franco vuelve a estar soltero y más confundido que nunca. ¿Cuál será su situación a partir de ahora?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todo

Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todos

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras
Momento destacado

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo
Momento destacado

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Pasión de gavilanes - Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia
Momento destacado

Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Para superarlo, toma una decisión que deja perplejos a sus hermanos: casarse con doña Eduvina.

Pasión de gavilanes - Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas
Momento destacado

Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Las hermanas Elizondo deciden quedarse en la hacienda de nuevo: después de hablar con los hermanos Reyes no piensan volver con ellos.

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

El mensaje romántico de Karsu a Atilla

Karsu teme perder a Atilla por una actriz y le declara su amor con un gesto precioso

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas

Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Publicidad