El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Deniz ha sido secuestrado por un mafioso enemigo de Hasan justo a las puertas del colegio. Hasan había roto sus negocios con él y el criminal ha decidido vengarse del padre de Atilla. El hermano de Mert Melek está desesperado por encontrar al pequeño y, al descubrir quién lo tiene, se enfrenta al raptor. Lo amenaza con acabar con su vida si no le devuelve al hijo de Karsu y finalmente logra liberarlo. Deniz no quiere que su madre sepa lo que ha ocurrido, pero se le acaba escapando.

Karsu acude a casa de Atilla en busca de respuestas y lleva consigo un dibujo de Deniz: él aparece rodeado por un hombre de negro y el "caballero oscuro", como llama al hijo de Hasan. Atilla confiesa la verdad y explica que guardó silencio porque se lo prometió al niño, pero ella no acepta sus disculpas. "Aléjate de nosotros o iré a la policía", le advierte.

Más tarde, Karsu se lo cuenta a Reha. Ella estalla en llanto y su exmarido la consuela, asegurándole que no es culpa suya… pero aprovecha su vulnerabilidad para acercarse a ella. También, le pide que no vuelva a ver a Atilla.

Decidida a romper todo vínculo con el hijo de Hasan, Karsu deja su trabajo en la librería y exige su dinero. El padre de Mert se presenta allí para disculparse por lo ocurrido a Deniz y le recuerda que Atilla está perdidamente enamorado de ella: "Mi hijo te quiere con todo su corazón".

Atilla intenta hablar con Karsu cuando la encuentra en la calle, pero ella quiere alejarse de él para proteger a sus hijos: se arrepiente de haberlo dejado entrar en su vida, de haber aceptado el trabajo en la librería y de haberle dado otra oportunidad tras divorciarse de Lale.

Mientras tanto, Reha mueve ficha: solicita la custodia de los niños y presenta una demanda contra Karsu. La acusa de ser mala madre, de poner en riesgo a los pequeños y de haberse relacionado con un mafioso. "Disfruta de tus últimos días con tus hijos, porque no los vas a volver a ver", le lanza.

Diez días después llega el juicio. Reha declara que Karsu mantuvo una relación extramatrimonial con un mafioso y que puso la vida de sus hijos en peligro. Revela el secuestro de Deniz… y deja a su exmujer en shock cuando anuncia que se ha casado con Hande, la que fuera la mejor amiga de Karsu. Finalmente, la custodia temporal se la otorgan a Reha.

Karsu comunica a sus hijos que tendrán que vivir con su padre. Les explica que él la ha denunciado y que ahora tiene la custodia. Rota de dolor, les confiesa que solo podrá verlos una vez cada quince días y siempre bajo la supervisión de Reha. Los niños no lo entienden, así que ella les cuenta que todo se debe al secuestro de Deniz. El pequeño y Selin se niegan a irse con su progenitor.

Llega el momento de la despedida y el corazón se nos rompe. Karsu no quiere separarse de sus pequeños, pero no tiene otra opción. Impotente, observa cómo Reha se los lleva sin que ella pueda hacer nada para impedirlo.