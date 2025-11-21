Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Reha hunde a Karsu. Tras saber que un mafioso, conocido de Hasan, secuestró a Deniz, consigue la custodia de su hijos y la hermana de Irmak no puede hacer nada para evitarlo.

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Publicidad

Nova
Publicado:

Deniz ha sido secuestrado por un mafioso enemigo de Hasan justo a las puertas del colegio. Hasan había roto sus negocios con él y el criminal ha decidido vengarse del padre de Atilla. El hermano de Mert Melek está desesperado por encontrar al pequeño y, al descubrir quién lo tiene, se enfrenta al raptor. Lo amenaza con acabar con su vida si no le devuelve al hijo de Karsu y finalmente logra liberarlo. Deniz no quiere que su madre sepa lo que ha ocurrido, pero se le acaba escapando.

Karsu acude a casa de Atilla en busca de respuestas y lleva consigo un dibujo de Deniz: él aparece rodeado por un hombre de negro y el "caballero oscuro", como llama al hijo de Hasan. Atilla confiesa la verdad y explica que guardó silencio porque se lo prometió al niño, pero ella no acepta sus disculpas. "Aléjate de nosotros o iré a la policía", le advierte.

Karsu acude a casa de Atilla en busca de respuestas

Más tarde, Karsu se lo cuenta a Reha. Ella estalla en llanto y su exmarido la consuela, asegurándole que no es culpa suya… pero aprovecha su vulnerabilidad para acercarse a ella. También, le pide que no vuelva a ver a Atilla.

Karsu se sincera con Reha sobre lo ocurrido a Deniz

Decidida a romper todo vínculo con el hijo de Hasan, Karsu deja su trabajo en la librería y exige su dinero. El padre de Mert se presenta allí para disculparse por lo ocurrido a Deniz y le recuerda que Atilla está perdidamente enamorado de ella: "Mi hijo te quiere con todo su corazón".

Hasan se disculpa con Karsu por el secuestro de Deniz

Atilla intenta hablar con Karsu cuando la encuentra en la calle, pero ella quiere alejarse de él para proteger a sus hijos: se arrepiente de haberlo dejado entrar en su vida, de haber aceptado el trabajo en la librería y de haberle dado otra oportunidad tras divorciarse de Lale.

Karsu se distancia de Atilla

Mientras tanto, Reha mueve ficha: solicita la custodia de los niños y presenta una demanda contra Karsu. La acusa de ser mala madre, de poner en riesgo a los pequeños y de haberse relacionado con un mafioso. "Disfruta de tus últimos días con tus hijos, porque no los vas a volver a ver", le lanza.

Karsu recibe una mala noticia

Diez días después llega el juicio. Reha declara que Karsu mantuvo una relación extramatrimonial con un mafioso y que puso la vida de sus hijos en peligro. Revela el secuestro de Deniz… y deja a su exmujer en shock cuando anuncia que se ha casado con Hande, la que fuera la mejor amiga de Karsu. Finalmente, la custodia temporal se la otorgan a Reha.

Reha consigue la custodia de sus hijos

Karsu comunica a sus hijos que tendrán que vivir con su padre. Les explica que él la ha denunciado y que ahora tiene la custodia. Rota de dolor, les confiesa que solo podrá verlos una vez cada quince días y siempre bajo la supervisión de Reha. Los niños no lo entienden, así que ella les cuenta que todo se debe al secuestro de Deniz. El pequeño y Selin se niegan a irse con su progenitor.

Karsu les comunica a sus hijos que tienen que irse a vivir con Reha

Llega el momento de la despedida y el corazón se nos rompe. Karsu no quiere separarse de sus pequeños, pero no tiene otra opción. Impotente, observa cómo Reha se los lleva sin que ella pueda hacer nada para impedirlo.

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Pasión de gavilanes - Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Pasión de gavilanes - Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas
Momento destacado

Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte
Momento destacado

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

El mensaje romántico de Karsu a Atilla
Momento destacado

Karsu teme perder a Atilla por una actriz y le declara su amor con un gesto precioso

Una actriz despierta los celos de Karsu al mostrar interés por Atilla. Para recuperarlo, la madre de Deniz le envía un mensaje romántico. ¿Logrará reconquistarlo?

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas
Momento destacado

Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Jimena huye después de golpear a Óscar por miedo, por lo que su familia termina enterándose de todo y Eva completa la historia.

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversación a medias

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Publicidad