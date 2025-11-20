Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Después de que Jimena abandonara de brusca manera la casa de los Reyes y huyera con Norma, decidieron ir a la casa de su madre. Y una vez allí, los que no pueden esperar más son los hermanos Reyes, que deciden ir allí mismo a buscarlas.

Norma y Jimena deciden hablar con ellos pero a solas, sin su familia delante. Y así pueden decirles todo que pensaron de ellos cuando descubrieron que las utilizaron para vengar la muerte de Libia.

Aunque ellos reconocen que en un principio sus intenciones no fueron buenas pero que luego se enamoraron de verdad, ellas no consiguen convencerse y se niegan a volver a sus brazos.

Ni Juan consigue convencer a Norma de que jamás le haría daño esperando un hijo de ambos.

Las dos hermanas se apoyan la una en la otra porque se encuentran en la misma situación. ¿Serán capaces de perdonarlos algún día?