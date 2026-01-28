Tufan, el hombre poderoso que no puede escapar de su pasado

Tufan es un exfutbolista de éxito que disfruta de una vida marcada por el lujo y la admiración pública. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde un hecho que nunca ha confesado: fue el responsable del atropello que acabó con la vida del padre de Leyla.

Ese sentimiento de culpa condiciona cada una de sus decisiones. Cuando conoce a Nur, Tufan se enamora profundamente y acaba casándose con ella, sin ser consciente de que su esposa conoce su secreto y lo utiliza para manipularlo.

Desde ese momento, Tufan vive entregado a cumplir todos los deseos de Nur. Acepta decisiones que no entiende del todo, abre las puertas de su casa a Mali y adopta a Civan creyendo que está formando una familia, cuando en realidad está siendo parte de una gran mentira.

Cegado por el amor y la culpa, Tufan vivirá atrapado en una red de secretos que amenaza con derrumbar la vida que tanto le ha costado construir.