Leyla

Papel interpretado por Gonce Vuslateri

Nur, la ambición sin límites que lo arrasa todo

Nur es la mala malísima de la serie: una mujer capaz de robar, mentir y manipular sin remordimientos para alcanzar la vida de lujo que siempre ha deseado.

Desde muy joven, Nur deja claro que no está dispuesta a conformarse con el destino que le ha tocado. Su ambición desmedida la lleva a organizar el robo del dinero de la casa de Leyla con la intención de huir junto a Mali, su verdadero amor. Sin embargo, ese plan pronto se le queda pequeño.

Al conocer a Tufan, un famoso exfutbolista, Nur descubre que él es el responsable del atropello que acabó con la vida del padre de Leyla. Lejos de denunciarlo, decide aprovecharse de su sentimiento de culpa. Poco a poco logra que Tufan se enamore de ella, se case y le ofrezca el estilo de vida lujoso que siempre ha buscado.

Mientras tanto, Nur mantiene en secreto su relación con Mali, con quien comparte un pasado marcado por la pobreza y el abandono. A pesar de estar casado con la hermana de Tufan, Mali sigue obedeciendo todas las decisiones de Nur y acaba viviendo en la misma casa que ella y su marido.

El mayor de sus secretos es Civan, su hijo biológico. Nur decide adoptarlo junto a Tufan sin revelarle nunca que ella es su madre real, convencida de que la verdad solo conseguiría que su hijo la odie. Una mentira que amenaza con destruirlo todo cuando salga a la luz.

Series

Papel interpretado por Alperen Duymaz

Un secreto del pasado marca la vida de Civan, sin que él lo sepa

Criado en el mismo vertedero que Leyla. Civan es en realidad hijo de Nur y Mali, aunque ignora que Nur, quien lo adoptó junto a Tufan, es su madre biológica.

