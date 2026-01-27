Nur, la ambición sin límites que lo arrasa todo

Desde muy joven, Nur deja claro que no está dispuesta a conformarse con el destino que le ha tocado. Su ambición desmedida la lleva a organizar el robo del dinero de la casa de Leyla con la intención de huir junto a Mali, su verdadero amor. Sin embargo, ese plan pronto se le queda pequeño.

Al conocer a Tufan, un famoso exfutbolista, Nur descubre que él es el responsable del atropello que acabó con la vida del padre de Leyla. Lejos de denunciarlo, decide aprovecharse de su sentimiento de culpa. Poco a poco logra que Tufan se enamore de ella, se case y le ofrezca el estilo de vida lujoso que siempre ha buscado.

Mientras tanto, Nur mantiene en secreto su relación con Mali, con quien comparte un pasado marcado por la pobreza y el abandono. A pesar de estar casado con la hermana de Tufan, Mali sigue obedeciendo todas las decisiones de Nur y acaba viviendo en la misma casa que ella y su marido.

El mayor de sus secretos es Civan, su hijo biológico. Nur decide adoptarlo junto a Tufan sin revelarle nunca que ella es su madre real, convencida de que la verdad solo conseguiría que su hijo la odie. Una mentira que amenaza con destruirlo todo cuando salga a la luz.