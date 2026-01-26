Un secreto del pasado marca la vida de Civan, sin que él lo sepa

La vida de Civan está construida sobre silencios, decisiones ajenas y una identidad que no le pertenece del todo. Adoptado cuando era apenas un niño por el reconocido futbolista Tufan, creció creyendo que su pasado comenzaba con esa adopción. Durante sus primeros años fue conocido como Cino, un nombre ligado a una infancia dura que decidió dejar atrás al crecer.

Antes de su adopción, Civan pasó su niñez en un vertedero, el mismo lugar donde también creció Leyla. Aunque el destino los separó durante años, el reencuentro entre ambos no tarda en producirse. Leyla reconoce a Civan gracias a una cicatriz en su espalda, una marca física que despierta recuerdos del pasado. Sin embargo, decide guardar silencio y no revelarle quién es ella realmente, consciente del impacto que la verdad podría tener.

Lo que Civan desconoce es aún más doloroso: es hijo biológico de Nur y Mali. Tras su nacimiento, Nur lo entrega en adopción y acaba criándolo como hijo junto a Tufan, sin confesarle nunca que es su madre real. Una mentira sostenida durante años que convierte su vida en una historia de identidades cruzadas y vínculos ocultos.

A medida que los secretos comienzan a emerger, el pasado amenaza con derrumbar el presente de Civan. La pregunta ya no es si la verdad saldrá a la luz, sino cuándo y a qué precio.