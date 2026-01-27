Mali, el hombre que vive atrapado entre la lealtad y la traición

Mali y Nur se conocen desde jóvenes, cuando ambos crecían en el vertedero. Unidos por un pasado difícil, su relación se mantiene a lo largo de los años, siempre bajo las reglas que impone Nur. Mali acepta sin cuestionar cada uno de sus planes, incluso los más oscuros.

Aunque está casado con la hermana de Tufan, Mali mantiene su relación con Nur en secreto. Vive una doble vida marcada por la culpa, pero incapaz de romper el vínculo que lo une a ella. Su matrimonio se convierte en una fachada mientras sigue siendo el apoyo incondicional de Nur.

Junto a ella, Mali es el padre biológico de Civan, un secreto que ambos deciden ocultar. Mali acepta que su hijo sea adoptado por Tufan y Nur, renunciando a cualquier papel visible en su vida. Una decisión que lo condena a vivir en la sombra y que podría tener consecuencias irreversibles.