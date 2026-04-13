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El vídeo que lo cambia todo: Leyla descubre que Nur mató a su padre y está dispuesta a vengarse

Cuando Tufan decide entregarse para asumir su culpa por el atropello de Hilmi, todo cambia en comisaría: Civan muestra un vídeo clave que destapa la verdad y deja a Leyla en shock al descubrir que fue Nur quien acabó con la vida de su padre.

El vídeo que lo cambia todo: Leyla descubre que Nur mató a su padre y está dispuesta a vengarse

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Tufan ya no puede seguir viviendo con la culpa por la muerte de Hilmi. Decide reunir a su familia en el restaurante donde celebraron su primer contrato como futbolista para comunicarles su decisión: entregarse a la policía.

Sus padres intentan impedirlo a toda costa. Selman, desesperado, llega incluso a acudir a comisaría para inculparse en su lugar, pero Tufan se lo impide. "Déjame entregarme y pagar por lo que hice. No soporto este remordimiento", le confiesa.

Tufan, dispuesto a inculparse del atropello al padre de Leyla

Sin embargo, todo da un giro inesperado durante su declaración. Civan irrumpe con una prueba clave: un vídeo en el que se ve claramente a Nur ahogando a Hilmi, que había quedado tendido en la carretera tras ser atropellado accidentalmente.

Gracias a estas imágenes, Tufan queda en libertad y regresa a casa con su familia. Todos celebran su vuelta… menos Leyla. Para ella, es un golpe devastador. Ha dedicado su vida a hacer justicia por la muerte de su padre y ver cómo el exfutbolista queda libre la destroza.

Civan salva a su padre de ir a prisión

Civan le explica que el caso ha prescrito tras 15 años y que no hay pruebas suficientes para condenarlo. Pero no le cuenta toda la verdad: ha sido él quien ha movido los hilos tras descubrir que Nur fue la verdadera responsable.

Leyla, destrozada al ver que Tufan está libre

Desesperada, Leyla acude a comisaría y el fiscal le muestra las imágenes comprometidas de Nur. La reacción es inmediata: nadie esperaba que su suegra estuviera detrás del asesinato de su padre.

Leyla descubre que Nur acabó con la vida de su padre

Leyla decide actuar por su cuenta. Busca a Nur en el vertedero y, cuando la tiene frente a frente, le revela que sabe toda la verdad. Le exige explicaciones: por qué lo hizo y si su padre sufrió.

Nur se queda sin palabras. Nunca imaginó que su secreto saldría a la luz.

Consumida por el dolor, Leyla saca una pistola y le apunta directamente. ¿Será capaz de apretar el gatillo?

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