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Leyla se lleva a todos los niños del vertedero a su casa tras el cierre de la fundación de Civan

Los servicios sociales descubren irregularidades en la fundación de Civan y deciden precintarla, dejando a los niños sin hogar. Desesperada, Leyla acepta hacerse cargo de todos ellos y los instala en su casa mientras Eren intenta descubrir quién está realmente detrás del cierre del centro.

Leyla se lleva a todos los niños del vertedero a su casa tras el cierre de la fundación de Civan

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Leyla y Eren están en la fundación de Civan atendiendo a los niños que llegaron del vertedero junto a Güzide, quien sigue en prisión. Desde que despidieron al director del centro, Ersi Daraba, el resto de empleados dimitieron y, ahora, la chef apenas cuenta con la ayuda de una mujer que a duras penas puede cuidar de los pequeños.

La mujer de Civan recibe una visita que la inquieta bastante. Se trata de los servicios sociales, que quieren comprobar que la fundación tenga toda la documentación en regla. Sin embargo, encuentran varias irregularidades y deciden precintar el centro. Los menores pasarán a estar bajo tutela de los servicios sociales, pero Eren contacta con una abogada y consigue que Leyla pueda hacerse cargo temporalmente de ellos, asegurando que asumirá la custodia legal de todos los niños.

Leyla se queda con la custodia legal de los niños del vertedero

Como no tiene ningún lugar adonde llevarlos, Leyla los instala en su casa mientras Eren intenta localizar a Ersi para arreglar la situación. Pero ambos se llevan una desagradable sorpresa al descubrir que Daraba no está detrás del cierre de la fundación. Entonces, ¿quién ha movido realmente los hilos?

Al ver que poco más puede hacer por Leyla, Eren decide pedir ayuda a Suat para reabrir la fundación. Su tío tiene importantes contactos en los servicios sociales y logra solucionar el problema. El joven está muy agradecido, pero el hijo de Vedat le pide algo a cambio: quiere que reine la paz en la familia y dejar atrás los rencores del pasado. Sabe que Eren sigue resentido porque cree que los Köroğlu no trataron bien a su madre, Handan, y desea empezar de cero con él. ¿Buscará Eren vengarse de su familia o decidirá perdonarlos tras el gesto de su tío?

Eren recurre a su tío Suat para que se reabra la fundación de Civan

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