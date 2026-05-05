Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados

Civan está cada vez más débil. Padece un linfoma muy agresivo y ya no hay nada que pueda salvarle, ni siquiera el medicamento desarrollado en Suiza a partir del perfil genético de cada paciente que Nur y Leyla han conseguido.

Güzide acude a la mansión para despedirse del nieto de Neco. Le tiene un enorme cariño y no puede evitar emocionarse al saber que no hay cura para él. "Me voy… y esta vez de verdad", le dice Civan con tristeza, pidiéndole que no llore por él. Un momento tan duro como emotivo.

También se despide de Tufan. Aunque no es su padre biológico, siempre lo ha considerado un héroe. El exfutbolista lo sacó del vertedero y le dio una vida mejor, algo que Civan nunca ha olvidado. "He tenido un padre que me ha querido siempre", le confiesa.

Tufan, completamente roto, no puede contener las lágrimas: "Eres el mejor hijo que se puede tener". Y le pide perdón por todo el daño que haya podido causarle, pero Civan no le guarda rencor. Todo lo contrario: "Tú no me has dado más que felicidad".

Antes de despedirse, le hace una última petición: que cuide de Ipek y de Leyla cuando él ya no esté, y que las quiera como lo ha querido a él. Tufan, entre lágrimas, le promete que así será.

El joven también tiene unas últimas palabras con su tía Ferda, quien se siente profundamente culpable por tratar de ayudarle a recuperar la memoria más rápido de lo normal. Le pide perdón, pero Civan le agradece lo que hizo por él y ambos terminan fundiéndose en un abrazo lleno de amor. Una despedida que nos rompe el corazón.