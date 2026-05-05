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Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados

El joven, cada vez más débil por el cáncer que padece, se despide de sus seres queridos con mensajes llenos de amor y gratitud en uno de los momentos más duros de la serie.

Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados

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Civan está cada vez más débil. Padece un linfoma muy agresivo y ya no hay nada que pueda salvarle, ni siquiera el medicamento desarrollado en Suiza a partir del perfil genético de cada paciente que Nur y Leyla han conseguido.

Güzide acude a la mansión para despedirse del nieto de Neco. Le tiene un enorme cariño y no puede evitar emocionarse al saber que no hay cura para él. "Me voy… y esta vez de verdad", le dice Civan con tristeza, pidiéndole que no llore por él. Un momento tan duro como emotivo.

Civan, a Güzide: "Me voy… y esta vez de verdad"

También se despide de Tufan. Aunque no es su padre biológico, siempre lo ha considerado un héroe. El exfutbolista lo sacó del vertedero y le dio una vida mejor, algo que Civan nunca ha olvidado. "He tenido un padre que me ha querido siempre", le confiesa.

Tufan, completamente roto, no puede contener las lágrimas: "Eres el mejor hijo que se puede tener". Y le pide perdón por todo el daño que haya podido causarle, pero Civan no le guarda rencor. Todo lo contrario: "Tú no me has dado más que felicidad".

Antes de despedirse, le hace una última petición: que cuide de Ipek y de Leyla cuando él ya no esté, y que las quiera como lo ha querido a él. Tufan, entre lágrimas, le promete que así será.

El joven también tiene unas últimas palabras con su tía Ferda, quien se siente profundamente culpable por tratar de ayudarle a recuperar la memoria más rápido de lo normal. Le pide perdón, pero Civan le agradece lo que hizo por él y ambos terminan fundiéndose en un abrazo lleno de amor. Una despedida que nos rompe el corazón.

Civan, muy agradecido con su tía Ferda
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