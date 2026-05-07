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Así fue la historia de amor de Civan y Leyla: repasamos sus momentos más románticos

Civan y Leyla vivieron una historia de amor tan intensa como trágica. Estos fueron sus momentos más especiales.

Civan sorprende a Ela con una cita de ensueño y le acaba pidiendo matrimonio

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No todas las historias de amor están hechas para durar pero algunas son imposibles de olvidar como la de Civan y Leyla. Recordamos cómo se conocieron, ahora que el hermano de Ipek ya no está tras no superar su enfermedad.

Tras la muerte de su padre Hilmi, la infancia de Leyla queda marcada por la tragedia tras la muerte de su padre. Nur, su madrastra, lejos de mostrar compasión, decide deshacerse de la niña y la abandona en un vertedero, el mismo lugar miserable en el que ella creció. Allí, Leyla conoce a Cino, un joven noble que se convierte en su protector y su único apoyo.

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo

Desde ese día sus caminos quedaron unidos para siempre y el destino quiso que se reencontrarán años más tarde como Civan y Ela. La química entre ellos era más que evidente hasta que llegó su primer beso.

Civan y Ela se dejan llevar y se dan su primer beso

Con el tiempo Civan descubre quién es realmente Ela y decide dar el paso más importante de su vida. Le pide matrimonio. Pero, antes la sorprende con una cita de ensueño.

El hijo de Nur ha preparado una sesión de cine en un viejo local donde ha colocado un sofá rojo y un enorme proyector para ver una película, con palomitas y refrescos incluidos. Para que todo salga perfecto, cuenta con la ayuda de su amigo Kürsat y de Fidan, la mejor amiga de Ela.

Civan sorprende a Ela con una romántica sesión de cine para los dos

Tras la película y después de cenar, salen a pasear y Civan aprovecha el momento para pedirle matrimonio. Sabe que el sueño de Ela era hacerlo en un lugar con nieve y no duda en recrearlo con nieve artificial. La chef, completamente emocionada, acepta su propuesta.

Civan sorprende a Ela con una cita de ensueño y le acaba pidiendo matrimonio

Al llegar a casa, Civan vuelve a sorprenderla: ha decorado todo con velas, luces, globos rojos en forma de corazón y pétalos de rosa por el suelo. La velada termina con una noche de pasión entre los dos.

Civan y Ela sellan su amor con una noche de pasión

Pese a las amenazas de Nur a Ela para que deje a Civan, los jóvenes deciden casarse en secreto, rodeados de sus amigos más cercanos y de la mujer que cuidó de la chef cuando era niña, Sema.

Civan y Ela se casan en secreto

No olvidaremos nunca a Civan y Ela, una pareja que luchó por su amor contra viento y marea y, aunque su relación no estaba destinada a tener un final feliz, demostraron que hay amores que ni la muerte puede borrar.

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