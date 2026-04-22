Tufan encierra a Mali y Nur en el trastero con el visto bueno de Civan y Neco consigue rescatarlos

Ferda sospecha que algo raro está sucediendo en la mansión y nadie quiere contarle qué está pasando realmente. Así que intenta que Mali le diga la verdad. Su todavía marido tiene la cara golpeada y ella quiere saber qué ocurre. Sin embargo, Mali opta por el silencio y aprovecha para decirle que siempre la ha querido y que es el amor de su vida. Pero ella no cree en sus palabras y le manifiesta su deseo de divorciarse de él lo antes posible.

Tufan ve a Mali hablando con su hermana y le deja las cosas claras. Está enfadado con él por ser el amante de Nur y el padre de Civan. Él y Nur lo han engañado durante 15 años y, ahora, no quiere que su cuñado se acerque a Ferda.

Mali le recuerda que solo está en la mansión por Civan y el exfutbolista le exige que se aleje de su familia. Además, le recuerda que es un "prisionero" en su casa. El hijo de Selman pierde los papeles y acaba rompiéndole un brazo.

El hijo de Neco está en su peor momento. Ha perdido a Ferda y su hijo lo desprecia. Pero, especialmente, lo que más le duele es que Civan creció delante de él y nunca pudo llamarle hijo públicamente. Sin embargo, Tufan no puede olvidar que su hijo fue abandonado por Mali y su mujer en el vertedero, y eso es imperdonable.

Selman avisa a Nur para que le vende el brazo a Mali tras colocarle el hombro dislocado. "Te has convertido en un salvaje", le dice, enfadada. Al final, los encierran en el trastero de la mansión. Ella se niega a dormir allí y se queja ante Leyla. La chef intenta tranquilizarla y les asegura que hará lo que esté en su mano para que puedan salir del cuarto de los trastos. Leyla intercede por ellos, pero Tufan está muy resentido. Aparece Civan y, cuando su padre le cuenta que ha encerrado a Mali y a Nur en el trastero, lejos de enfadarse, aprueba su decisión.

Al ver que no tienen intención de sacarlos del trastero, Nur llama a Neco para que los saque de allí a cambio de una suma importante de dinero que Leyla le va a entregar. Para ablandarle el corazón, le cuenta, además, que Tufan le ha roto un brazo a su hijo tras descubrir que es su amante y el padre de Civan.

A la mañana siguiente, Neco se presenta en la mansión y le confiesa a Tufan que él es el padre de Mali y que deben dejar tranquilos a Nur y a Mali. Si no lo hacen, la relación entre Nur y su amante podría hacerse pública, lo que sería un escándalo para la familia Yıldız y perjudicial para la salud de Civan.

Al final, se ven obligados a dejarlos en libertad y Leyla les quita el localizador electrónico de los tobillos.