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Tufan descubre la verdad: Mali es el amante de Nur y el padre de Civan

Tufan descubre que Mali no solo es el amante de Nur, sino también el padre de Civan. Una revelación que desata su furia.

Tufan descubre la verdad: Mali es el amante de Nur y el padre de Civan

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Nur y Mali regresan a la mansión familiar. Tufan y los suyos aceptan que se queden por el bien de Civan, a quien le han diagnosticado un linfoma muy agresivo. Sus padres biológicos son ahora su única esperanza: el joven necesita un trasplante de células madre para poder curarse.

Sin embargo, Selman, el padre de Tufan, deja claro que su estancia será temporal. Cuando todo termine, deberán marcharse. Hatice, su mujer, va más allá: "Deberían ir a la cárcel".

Nur y Mali regresan a la mansión de Tufan

Instalada de nuevo en su habitación, Nur se enfrenta a las preguntas de Tufan, que quiere saber quién es el verdadero padre de Civan. Ella finge no recordarlo y evita hablar de su pasado. "Solo haces que revivir mis heridas", le dice.

Nur no aprende y vuelve a mentir a Tufan

Pero Tufan insiste. Un médico le ha explicado que encontrar familiares directos puede ser clave para el tratamiento. Presionada, Nur menciona a un hombre llamado Foto Ferdi, a quien supuestamente conoció en Bursa.

Tufan viaja hasta allí y logra encontrarlo, pero algo no encaja: el supuesto Ferdi es demasiado joven y le cuenta que heredó la tienda de su abuelo, fallecido en un atropello. Aun así, Tufan cree haber dado con una pista y regresa convencido de que Nur tuvo una relación con el abuelo del chico que acaba de conocer.

Tufan busca respuestas en Bursa

Sin embargo, todo cambia cuando recibe un vídeo en su móvil: Nur y Mali aparecen en actitud cariñosa. Fuera de sí, Tufan coge un arma dispuesto a acabar con la vida de Mali.

Tufan descubre que Nur y Mali son amantes

Ante esta situación, Leyla no tiene más remedio que confesar la verdad: Mali es el padre de Civan… y la única esperanza para salvarle la vida, especialmente después de que el hospital confirme que los últimos resultados no son favorables. "Piensa en Civan. Lo necesitamos", le suplica.

Mali intenta sostener la mentira de su amante y le dice a Tufan que el padre de Civan era un fotógrafo de Bursa, pero ya es demasiado tarde. Tufan lo sabe todo y, fuera de control, lo golpea.

El cara a cara entre Mali y Tufan

"Lleváis quince años riéndoos de mí", grita lleno de rabia. Leyla y Selman intervienen a tiempo para evitar una tragedia.

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