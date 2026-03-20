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Nur resurge como el ave fénix: todos le dan la espalda, pero ella se guarda un as bajo la manga que cambiará su destino

Varias imágenes de Nur salen a la luz en televisión y dañan la imagen de Tufan y su familia. Pero lo más impactante está por llegar: una exclusiva que puede cambiarlo todo.

Nur resurge como el ave fénix: todos le dan la espalda, pero ella se guarda un as bajo la manga que cambiará su destino

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Tufan expulsa a Nur de la lujosa mansión familiar tras descubrir que ella provocó el incendio en la casa de Serap. Sin otro lugar al que ir, la mujer se instala en un hotel. Antes, intenta convencer a Mali para empezar una nueva vida juntos lejos de los Yıldız.

Sin embargo, él se niega a seguirle el juego. "He sido un peón tuyo toda la vida", le dice, decidido a quedarse con su mujer, Ferda, y con la hija que esperan. "Voy a ser un buen padre", le deja claro. Nur se queda completamente sola.

Mali le da la espalda a Nur

Desesperada, intenta refugiarse en casa de Güzide, en el vertedero, pero tampoco encuentra apoyo allí. Sin más opciones, regresa al hotel, que pagará con las joyas que se llevó de la mansión para poder subsistir durante un tiempo.

Lejos de rendirse, Nur resurge como un ave fénix. Tiene claro que esta humillación no quedará impune y traza un plan para que toda Estambul para dañar la imagen de Tufan y destruir a su familia.

Para lograrlo, convence a su madre para que la ayude y le pide que lleva a su hija Ipek al vertedero con ella, aprovechando que la niña la echa de menos.

Nur busca refugio en el vertedero

Durante la emisión de un programa de televisión, se muestran distintas imágenes del momento en que Tufan la expulsa, se ve a ella cogiendo un autobús y llegando al vertedero, donde se deja ver rodeada de niños. El exfutbolista y su familia se quedan en shock al ver las imágenes y la periodista del programa no duda en tachar a Tufan de "sinvergüenza".

Nur busca desprestigiar a Tufan

Pero el golpe final está por llegar: Nur lanza una exclusiva que lo cambia todo. Anuncia que está embarazada de Tufan. "Haré de madre y padre si hace falta", afirma. Su marido se queda de piedra al escucharlo.

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