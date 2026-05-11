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Nur, en el punto de mira tras el intento de asesinato de Vedat Köroğlu

Vedat, el patriarca de los Köroğlu, ha estado a punto de morir después de que alguien sustituyera su medicación por cápsulas de sal. Mientras la familia busca al responsable a contrarreloj, todas las sospechas empiezan a recaer sobre Nur, la nueva empleada de la mansión.

Nur, en el punto de mira tras el intento de asesinato de Vedat Köroğlu

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Vedat, el patriarca de los Köroğlu, ha sufrido una grave arritmia y ha estado a punto de morir. El médico de la familia lo examina y descubre que, en lugar de recibir su medicación habitual, las cápsulas contenían sal. La responsable ha sido Nur que quiere acabar con el abuelo de Eren y con el resto de la familia para quedarse con toda su fortuna y propiedades.

Suat y sus hermanas quieren averiguar quién suministró la medicación a su padre y todas las sospechas apuntan a Nur, ya que Negret no estaba en la mansión. Sin embargo, ella asegura que le salvó la vida al reaccionar rápidamente cuando vio que se encontraba mal.

Vedat exige a sus hijos que encuentren a la persona que intentó asesinarlo y muestra su enfado con Nedret por haberlo dejado solo un día. La ama de llaves se justifica explicando que su madre, que sufre demencia, se escapó de casa desorientada. Entonces, el patriarca le pregunta directamente si fue ella quien intentó acabar con su vida, pero Negret lo niega rotundamente. "Llevo años sirviendo a su familia con absoluta lealtad", le responde.

La ama de llaves de la familia de Eren sospecha de Nur

Nedret no oculta sus sospechas sobre Nur y recuerda que apenas lleva dos días trabajando para ellos. Además, Firdevs, la mujer de Suat, confiesa haberla visto merodeando por los pasillos de la mansión en plena noche.

La amante de Mali intenta salir del paso asegurando que tiene la costumbre de recorrer la casa para comprobar que todo está en orden y que no queda ninguna tarea pendiente.

Vedat vuelve a exigir a sus hijos que descubran al responsable de su intento de asesinato y les da un plazo de 24 horas. ¿Lograrán descubrir que Nur está detrás de todo?

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