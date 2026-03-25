Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y la familia Yıldız cree su versión. Expulsan a Ela de la mansión, sin imaginar todo lo que se oculta detrás de la acusación.

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Publicidad

Nova
Publicado:

Nur regresa a la mansión familiar y hace creer a todos que Ela la ha empujado por las escaleras tras una discusión. Tufan y Civan, preocupados, la trasladan al hospital para comprobar que el bebé está fuera de peligro.

Tras confirmar que todo está bien, abandonan el centro médico, pero se encuentran con los medios de comunicación esperándoles a la salida. Lo que no saben es que ha sido la propia Nur, con ayuda de su abogada, quien los ha convocado. Ante la prensa, acusa directamente a su nuera de haberla empujado, mientras su letrada revela la identidad de Ela y asegura que abusó de la confianza de la familia Yıldız, que la había contratado como cocinera.

Ipek, al escuchar a su madre, no duda en enfrentarse a Ela y la acusa de ser una "persona horrible". El resto de la familia también da por cierta la versión de Nur y la obligan a abandonar la mansión.

Ela se refugia en casa de la mujer que la crio, mientras Tufan se instala en casa de su hijo Civan. Sin embargo, el marido de Ela se niega a separarse de ella y decide acompañarla. Allí, la joven le confiesa lo dolida que se siente por no haber confiado en su palabra.

Las traiciones y engaños de Nur salen a la luz

Las declaraciones de Nur provocan un gran revuelo mediático y Ela se convierte en el blanco de las críticas. En ese momento, decide contarle a su marido toda la verdad: Nur intentó que Ferda perdiera a su bebé echando pastillas en su té y, además, guarda en su móvil unos vídeos que podrían destruir a la familia.

Civan, intrigado, revisa el teléfono y descubre una grabación en la que su madre confiesa su amor por Mali. A pesar de todo, Ela le recuerda que Nur arruinó su infancia y que ahora quiere hacer justicia.

El ultimátum de Ela a Civan

La joven le pide que tome una decisión: aceptarla tal y como es o dejarla. Pero él lo tiene claro. "Yo soy tuyo para siempre. Eres toda mi familia", le asegura.

Finalmente, Ela toma una decisión inesperada: borrar los vídeos comprometidos de Nur.

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

Velvet el nuevo imperio - Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana

Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana y Alberto

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela
Momento destacado

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y salud empieza a resentirse
Momento destacado

Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y su salud empieza a resentirse

Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reeencuentro con Gael
Momento destacado

Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reencuentro con Gael

La celebración de los 16 años de Ana Julia deja momentos inolvidables, pero hay uno que marca la noche: el abrazo entre Gael y la joven que nadie esperaba.

Andrés sale del calabozo y toma una decisión arriesgada: huir con Elsa
Momento destacado

Andrés sale del calabozo y toma una decisión arriesgada: huir con Elsa

Libre por fin, Andrés toma una decisión radical para protegerse de Armando: abandonar San Juan, pero no lo hará solo. Elsa acepta fugarse con él.

"Eres mi hijo": la confesión de Lamberto que destroza a Andrés

"Eres mi hijo": la confesión de Lamberto que destroza a Andrés

Velvet el nuevo imperio - Cristina le presenta a Alberto a un mejor amigo falso

Cristina le presenta a Alberto a un mejor amigo falso

Ceylin quiere usar a Omër para acabar con Yekta pero Yekta va a hacer lo mismo contra Ilgaz

Ceylin quiere usar a Omër para acabar con Yekta pero Yekta va a hacer lo mismo contra Ilgaz

Publicidad