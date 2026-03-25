Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Nur regresa a la mansión familiar y hace creer a todos que Ela la ha empujado por las escaleras tras una discusión. Tufan y Civan, preocupados, la trasladan al hospital para comprobar que el bebé está fuera de peligro.

Tras confirmar que todo está bien, abandonan el centro médico, pero se encuentran con los medios de comunicación esperándoles a la salida. Lo que no saben es que ha sido la propia Nur, con ayuda de su abogada, quien los ha convocado. Ante la prensa, acusa directamente a su nuera de haberla empujado, mientras su letrada revela la identidad de Ela y asegura que abusó de la confianza de la familia Yıldız, que la había contratado como cocinera.

Ipek, al escuchar a su madre, no duda en enfrentarse a Ela y la acusa de ser una "persona horrible". El resto de la familia también da por cierta la versión de Nur y la obligan a abandonar la mansión.

Ela se refugia en casa de la mujer que la crio, mientras Tufan se instala en casa de su hijo Civan. Sin embargo, el marido de Ela se niega a separarse de ella y decide acompañarla. Allí, la joven le confiesa lo dolida que se siente por no haber confiado en su palabra.

Las declaraciones de Nur provocan un gran revuelo mediático y Ela se convierte en el blanco de las críticas. En ese momento, decide contarle a su marido toda la verdad: Nur intentó que Ferda perdiera a su bebé echando pastillas en su té y, además, guarda en su móvil unos vídeos que podrían destruir a la familia.

Civan, intrigado, revisa el teléfono y descubre una grabación en la que su madre confiesa su amor por Mali. A pesar de todo, Ela le recuerda que Nur arruinó su infancia y que ahora quiere hacer justicia.

La joven le pide que tome una decisión: aceptarla tal y como es o dejarla. Pero él lo tiene claro. "Yo soy tuyo para siempre. Eres toda mi familia", le asegura.

Finalmente, Ela toma una decisión inesperada: borrar los vídeos comprometidos de Nur.