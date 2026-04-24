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La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan

Neco estaba dispuesto a todo para salvar a su nieto Civan, incluso arriesgar su libertad. Pero Nur, cegada por la venganza, acaba con su vida.

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan

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Neco, acompañado por Mali, se presenta en la mansión de Tufan para comunicar a su nieto que su sangre es compatible con la suya. Pero, al ser fugitivo, les cuenta que dio un nombre falso cuando fue al hospital a donar su sangre para evitar que la policía acabe atrapándolo. "Si me detienen, iré a la cárcel de por vida", les dice preocupado.

Neco le confiesa a Tufan que es un fugitivo de la justicia

Neco se sincera con Tufan y Selman y les confiesa todos los crímenes que ha cometido para que entiendan que tiene que ocultar su identidad. Les explica que asesinó al padre de Nur cuando era joven y que, desde entonces, se ha ocultado en el vertedero para no acabar entre rejas.

Durante todo este tiempo ha conseguido mantenerse escondido allí, pero, cuando Nur le pidió que prendiera fuego a la casa de Serap, los agentes policiales le siguen la pista y se ha ocultado para no ser detenido.

El padre de Mali quiere ayudar a su nieto Civan, pero sin acabar en prisión. Así que pide a Tufan que oculte su identidad si tiene que acudir más veces al hospital para hacerse pruebas para su nieto. El exfutbolista le tranquiliza diciéndole que se encargará de que nadie lo descubra.

Neco confiesa todos sus pecados a Tufan y a Selman

Nur consigue salir de la mansión gracias a unas monedas de oro que le ha dado su hija Ipek y secuestra a Neco en venganza por la muerte de su padre. No soporta que el padre de Mali sea la única vía de salvación de su hijo Civan, ya que es un asesino y nunca ha hecho nada por nadie sin recibir algo a cambio. Pero, en esta ocasión, Neco lo hace de forma totalmente altruista porque realmente quiere que su nieto supere su cáncer.

La madre de Ipek juega con él a las adivinanzas y, por cada error que comete, le hace beber algo que acaba matándolo.

Al final, dejan el cuerpo de Neco en el vertedero y unos niños lo encuentran entre la basura. Güzide y Mali se quedan en shock al ver que ha fallecido y lloran su muerte.

Aparece el cuerpo de Neco en el vertedero
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