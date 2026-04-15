Leyla se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre adoptiva

Leyla se ha instalado en casa de su madre, Sema, tras una fuerte discusión con Civan al descubrir que le ocultó el vídeo en el que se ve a Nur estrangulando a su padre, Hilmi.

Aprovechando este tiempo juntas, la chef se vuelca en cuidar a su madre adoptiva, que está enferma y a la que le queda poco tiempo de vida. Sabiendo que Sema nunca ha olvidado a su exmarido, Leyla decide buscarlo para contarle la verdad sobre su estado. Él, arrepentido, reconoce que nunca rehízo su vida y acepta reencontrarse con ella.

Leyla lo invita a cenar en casa convirtiéndose en un momento muy especial. Sema se emociona al verlo después de tantos años y disfruta de una velada que parecía imposible. Más tarde, madre e hija salen a pasear y comparten confidencias en uno de sus últimos momentos juntas.

Sin embargo, al regresar a casa, Sema se muestra muy cansada y decide irse a dormir. A la mañana siguiente, Leyla acude a despertarla y descubre que ha fallecido. Desesperada, pide ayuda a Fidan entre lágrimas.

La joven queda completamente rota y no sabe cómo afrontar la pérdida de la persona que siempre ha estado a su lado. Civan acude a su lado en cuanto se entera de lo ocurrido e intenta consolarla, recordándole que no está sola.

Tras el funeral, el hijo de Nur decide llevarse a Leyla unos días a una cabaña en el bosque para ayudarla a desconectar. Pero mientras ella intenta recomponerse, él empieza a encontrarse mal: tiene fiebre, tos y un fuerte dolor debajo del hombro. Ya se ha sometido a pruebas médicas para descartar algo grave. ¿Su vida correrá peligro?