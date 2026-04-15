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Leyla se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre adoptiva

La muerte de Sema deja a Leyla completamente devastada. Civan se convierte en su apoyo, pero ella no se imagina que está enfermo. ¿Correrá peligro su vida?

Leyla se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre adoptiva

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Leyla se ha instalado en casa de su madre, Sema, tras una fuerte discusión con Civan al descubrir que le ocultó el vídeo en el que se ve a Nur estrangulando a su padre, Hilmi.

Aprovechando este tiempo juntas, la chef se vuelca en cuidar a su madre adoptiva, que está enferma y a la que le queda poco tiempo de vida. Sabiendo que Sema nunca ha olvidado a su exmarido, Leyla decide buscarlo para contarle la verdad sobre su estado. Él, arrepentido, reconoce que nunca rehízo su vida y acepta reencontrarse con ella.

Sema recibe una visita muy especial

Leyla lo invita a cenar en casa convirtiéndose en un momento muy especial. Sema se emociona al verlo después de tantos años y disfruta de una velada que parecía imposible. Más tarde, madre e hija salen a pasear y comparten confidencias en uno de sus últimos momentos juntas.

La última noche que Leyla y Sema pasan juntas

Sin embargo, al regresar a casa, Sema se muestra muy cansada y decide irse a dormir. A la mañana siguiente, Leyla acude a despertarla y descubre que ha fallecido. Desesperada, pide ayuda a Fidan entre lágrimas.

La joven queda completamente rota y no sabe cómo afrontar la pérdida de la persona que siempre ha estado a su lado. Civan acude a su lado en cuanto se entera de lo ocurrido e intenta consolarla, recordándole que no está sola.

Tras el funeral, el hijo de Nur decide llevarse a Leyla unos días a una cabaña en el bosque para ayudarla a desconectar. Pero mientras ella intenta recomponerse, él empieza a encontrarse mal: tiene fiebre, tos y un fuerte dolor debajo del hombro. Ya se ha sometido a pruebas médicas para descartar algo grave. ¿Su vida correrá peligro?

Civan se lleva a Leyla lejos de todo tras la muerte de su madre
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