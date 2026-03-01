Pasión de Gavilanes

Dínora, en peligro tras sufrir una mordedura en el pantano

Dínora no se encuentra bien tras sufrir una mordedura que podría ser de serpiente. El dolor hace que pierda el conocimiento. ¿Correrá peligro su vida?

Dínora y Fernando siguen escondidos en la selva pantanosa junto a sus rehenes, Juan y Gabriela. No quieren que la policía los atrape, pero no tienen escapatoria: están rodeados y es cuestión de tiempo que den con ellos.

Una noche, mientras la hija de Zacarías discute con Juan, sufre una mordedura que parece de serpiente. El dolor es insoportable y no deja de quejarse hasta que acaba perdiendo el conocimiento. ¿Correrá peligro su vida?

Tras años de mala relación, han terminado secuestrados juntos con un enemigo común.

