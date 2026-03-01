Dínora, en peligro tras sufrir una mordedura en el pantano

Dínora y Fernando siguen escondidos en la selva pantanosa junto a sus rehenes, Juan y Gabriela. No quieren que la policía los atrape, pero no tienen escapatoria: están rodeados y es cuestión de tiempo que den con ellos.

Una noche, mientras la hija de Zacarías discute con Juan, sufre una mordedura que parece de serpiente. El dolor es insoportable y no deja de quejarse hasta que acaba perdiendo el conocimiento. ¿Correrá peligro su vida?