El accidente de Ceren aleja a Civan de Ela... pero su amor sigue intacto

Ceren sigue ingresada en el hospital. No puede andar y tiene que hacer rehabilitación para recuperar la movilidad. Civan no se separa de su lado, aunque no puede dejar de pensar en Ela. La chef se acerca hasta allí para traerle algunas pertenencias y, al verlos juntos, no puede evitar sentirse celosa.

La joven abandona la habitación tras intercambiar unas palabras con ellos y el hijo de Nur sale en su busca. Le confiesa que no puede dejar de pensar en ella, pero Ela se muestra distante. Le dice que su sitio está al lado de la hija de Melih.

Civan está día y noche con Ceren. La acompaña a rehabilitación y pasa el día entero con ella en la habitación del hospital. La joven, acostumbrada a moverse de un lado a otro, se ve ahora muy impedida y se viene abajo. Pero él la anima a seguir adelante. "La única forma de fracasar es si no crees en ti", le asegura, y le recuerda el calvario que él vivió en el vertedero cuando era tan solo un niño. Ceren está muy agradecida con él y le dedica unas tiernas palabras de amor: "Te quiero mucho, más que a nada en el mundo".

Una mañana, la joven se despierta asustada. Ha soñado que Civan ya no estaba a su lado y le pide a su novio que la abrace al verlo en su habitación. En ese momento aparece Ela y, desde la puerta, los ve abrazados y ya no intenta entrar. Se marcha de allí muy triste. El accidente de Ceren les impide estar juntos y los está alejando cada vez más.

Por la noche, en su habitación, la chef recuerda los momentos vividos con Civan. El joven hace lo propio en el hospital, mientras cuida de quien sigue siendo su prometida. ¿Ela y Civan podrán cumplir su sueño de huir para casarse?