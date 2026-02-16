El bonito gesto de Serap a Tufan se ensombrece con una confesión que los separa

Serap habla con Ela de Tufan y de la relación sentimental que mantuvieron hace ya algunos años. Le cuenta que, cuando se conocieron, se enamoraron y fueron muy felices, hasta que un día el supuesto padre de Civan regresó de Bursa y cambió su actitud hacia ella. Poco a poco se fueron distanciando tras la aparición de Nur.

Serap le confiesa a la chef que, tras su ruptura con él, tiró por la ventana muchos de los recuerdos que conservaba de Tufan, salvo unos gemelos muy valiosos que ella le compró para regalárselos el día de su boda.

Serap se los muestra a Ela y la joven le propone una idea descabellada: que se los entregue. "Deberías dárselos, os sentiríais mejor", asegura convencida.

Al principio, la exnovia del que fuera futbolista sabe que no es buena idea, Nur podría vengarse de ella, pero finalmente decide seguir el consejo de Ela.

La joven chef es la encargada de entregarle a Tufan la caja con los gemelos. Él no tarda en descubrir que son de Serap por la nota que hay en su interior y por la hoja que los cubre. Cuando eran novios, Serap lo llamaba "mi árbol", porque con él se sentía protegida.

Tufan acude al lugar de trabajo de su exnovia y le da las gracias por los gemelos. Es más que evidente que entre ellos sigue existiendo una fuerte atracción. Sin embargo, el momento mágico se rompe cuando Serap le comunica que a su actual pareja le han ofrecido un trabajo en Dubái y que está pensando adelantar la boda con él para mudarse a allí lo antes posible.

Tufan se queda sin palabras al conocer la noticia y solo alcanza a decir: "Te deseo lo mejor".