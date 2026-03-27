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La familia Yıldız descubre quién es Ela y teme su venganza

La familia teme que la joven busque vengarse de todos, pero su verdadero objetivo está claro: ajustar cuentas con Nur.

La familia Yıldız descubre quién es Ela y teme su venganza

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Civan le confiesa a su padre que Ela es en realidad Leyla, el amor de su infancia, y que Nur es su madrastra.

El joven le explica que la chef, siendo solo una niña, acabó en un vertedero tras la muerte de su padre, Hilmi, que fue atropellado y abandonado en la carretera. "Ya sé que el asesino del padre de Leyla fuiste tú", le espeta, muy enfadado.

Tufan se queda en shock y apenas logra defenderse, asegurando que nunca atropelló a nadie a propósito. La conversación se interrumpe cuando sufre un episodio por sus problemas cardíacos.

Civan le revela a su padre que Ela es la hija del hombre que atropelló mortalmente

Más tarde, ya recuperado, Tufan se enfrenta a Nur por haberle ocultado la verdad. "Dejaste a Leyla en un vertedero y ahora ha vuelto para arruinarnos la vida", le reprocha.

Tufan se enfrenta a Nur por ocultarle que la verdad sobre Ela

Cansada de que la tachen de mentirosa, Nur decide contar toda la verdad a la familia: Ela es la hija de Hilmi. La revelación deja a todos sin palabras. Además, confiesa a Civan que todos sabían lo ocurrido, pero guardaron silencio para proteger a Tufan.

Ela confirma la historia entre lágrimas: "Tufan atropelló a mi padre y destrozaron la vida de una niña".

Tufan intenta redimirse y le pide perdón, pero sus palabras no convencen a la joven. "Si hubiera tenido corazón, no habría huido", le responde con dureza.

Ela se muestra implacable con Tufan

Mientras tanto, Nur advierte a su marido de que Ela no solo busca vengarse de ella, sino de toda la familia. Temiendo perderlo todo, Tufan le pregunta directamente por las escrituras.

Ela solo busca vengarse de Nur

La respuesta de Ela es tajante: se las devolverá… pero solo si expulsa a Nur de la mansión y la envía al mismo lugar donde ella fue abandonada. ¿Aceptará Tufan ese cruel trato?

De momento, Tufan decide poner todas sus escrituras al nombre de Serap porque es en la única que confía plenamente.

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