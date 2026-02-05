Leyla acepta una nueva vida lejos del vertedero creyendo que Cino ha muerto

Ela no puede olvidar su infancia entre basura en un vertedero, donde conoció a Cino. Su pasado es profundamente triste y no puede dejar de pensar en uno de los momentos más desgarradores de su vida: cuando Güzide le confesó que su mejor amigo, al que quería con todo su corazón, había muerto.

La pequeña se lo creyó porque Güzide la llevó al cementerio y le enseñó la supuesta tumba de Cino. Leyla no pudo dejar de llorar al pensar que nunca volvería a ver a su amigo del alma. No imaginaba que todo formaba parte de un plan de la amiga de Neco para ofrecerle una vida mejor.

Güzide le explica que hay una familia que no puede tener hijos y que desea acogerla. "Te darán una nueva vida y un nuevo hogar", le asegura.

Intenta hacerle ver que, sin Cino a su lado, lo mejor para ella es no regresar al vertedero, donde tendría que luchar cada día por llevarse algo de comida a la boca y trabajar duramente recogiendo basura.

Finalmente, la niña entra en razón y acepta irse con su nueva familia. Güzide se emociona al verla marchar con el matrimonio, aunque sabe que está haciendo lo correcto.

De vuelta al vertedero, Güzide se encuentra con Cino, completamente fuera de sí. Cree que Leyla se ha ido con unos refugiados al extranjero y la mujer le confiesa que ha muerto durante la travesía, tras hundirse la lancha donde viajaba. El joven le reprocha no haber sabido cuidarlos y haber permitido que su amiga desapareciera de su vida.

Mientras tanto, Leyla se instala en la casa de su nueva familia, aunque no logra olvidar a Cino. No se separa de la muñeca de trapo que él le regaló, mientras la mujer, que ahora ejerce de madre, intenta consolarla… sin demasiado éxito.