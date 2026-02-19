Tufan desenmascara a Nur al descubrir que İpek no es su hija y Ela descubre que él atropelló a su padre

Las cosas se complican para Nur. Tufan descubre, gracias a Ela, que el grupo sanguíneo de su mujer es 0, igual que el suyo, mientras que el de İpek es A. Esto demuestra que la pequeña no es su hija, sino de Hilmi. El exfutbolista no entiende cómo su esposa ha podido mentirle durante años y su familia estalla contra ella. "Se casó contigo porque estabas embarazada", le revela su cuñada Ferda.

Nur intenta mantenerse en silencio, pero termina estallando y volviendo a hacerse la víctima. Asegura que no sabía que estaba embarazada de Hilmi cuando lo atropellaron, un argumento que no convence a los presentes, ya que nunca contó la verdad sobre el embarazo.

Acorralada, descarga su ira contra todos, empezando por Tufan, al que acusa de haber atropellado a Hilmi y huido, dejándolo morir en la carretera. También, culpa a su familia de haber encubierto el crimen. "Todos somos iguales", sentencia. Lo que nadie sabe es que Ela es en realidad Leyla, la hija de Hilmi, y ha escuchado toda la conversación. La joven se queda a cuadros al descubrir que Tufan fue quien acabó con la vida de su padre y jura vengarse de todos ellos.