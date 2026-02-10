Leyla

Ela engaña a Nur y le hace creer que ha encontrado a Leyla

La tumba vacía confirma las sospechas de Nur y está decidida a encontrar a Leyla cueste lo que cueste. Sin embargo, Ela mueve ficha y consigue que la malvada mujer crea haberla localizado.

Ela se refugia en casa de su amiga de la infancia, Fidan, y hasta allí acude Güzide para advertirla de un peligro inminente: Civan sabe que Leyla está viva. Le explica que el hijo de Nur fue al cementerio para dejar un dibujo que Ipek había hecho de Cino y Leyla y descubrió que la tumba había sido cavada y estaba vacía.

Además, Güzide le confiesa que Nur también lo sabe, ya que fue ella misma quien ordenó abrir la tumba con la ayuda de Mali. La situación se vuelve cada vez más peligrosa y Güzide le pide a Ela que actúe con extrema prudencia.

Ela descubre que Civan y Nur saben que Leyla está viva

Más tarde, en la mansión de Nur y Tufan, Civan no tarda en comunicarle a Ela que su amiga de la infancia sigue con vida y le asegura que no descansará hasta encontrarla. Ella se ofrece a ayudarle en la búsqueda. El novio de Ceren no sospecha que la joven chef es, en realidad, Leyla.

Por otro lado, Nur y su amante, Mali, acuden al vertedero para interrogar a Güzide y averiguar el paradero de Leyla. La madre de Civan llega a amenazarla con incendiar la casa donde viven ella y decenas de niños. Acorralada, Güzide decide engañarla y le da una dirección falsa.

La amiga de Neco conduce a Nur hasta un barrio humilde donde vive una mujer con dos niños pequeños. Nur cae en la trampa: cree haber encontrado a Leyla y, al verla viviendo en condiciones infrahumanas, decide ayudarla. Sin embargo, impone una condición: deberá marcharse de allí para mantenerse alejada de Civan. ¿Terminarán descubriendo que esa joven no es Leyla?

Civan le comunica a Ela que Leyla sigue viva
