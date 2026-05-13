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Leyla y Mali se alían para destruir a Nur de una vez por todas

Eren logra reabrir la fundación infantil de Civan y devuelve la ilusión a Leyla. Además, Mali le confiesa a la chef su plan para destruir a Nur y ella decide ponerse de su lado.

Leyla y Mali se alían para destruir a Nur de una vez por todas

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Eren consigue que Suat, el primo de su madre, reabra la fundación infantil que lleva el nombre de Civan y se acerca a casa de Leyla para darle la buena noticia. Cuando llega, reina el caos. Los niños de la asociación viven ahora con la chef, que los ha acogido para evitar que los servicios sociales se los llevaran.

La noticia que alegra enormente a Leyla

Los pequeños no paran de corretear por toda la casa y el hijo de Handan decide hacerles un truco de magia con una moneda para calmarlos. Todos se quedan fascinados con su actuación y él aprovecha el momento para contar a todos que la fundación volverá a abrir sus puertas. La chef no puede ocultar su felicidad y Eren se alegra al verla sonreír de nuevo.

A la mañana siguiente, los niños regresan a la fundación y se encuentran con una sorpresa muy especial: un espectáculo de música y malabares que Eren ha organizado para ellos.

Leyla, emocionada con la reapertura de la fundación de Civan

Leyla sospecha que el antiguo director del centro fue el responsable del cierre, pero cuando Eren le asegura que no tuvo nada que ver, comienza a pensar que Nur podría estar detrás de todo. Entonces, decide ponerse en contacto con Mali para descubrir la verdad.

El amante de la madre de Civan le confiesa que favoreció el cierre de la fundación para recuperar la confianza de Nur. Sin embargo, su verdadero objetivo es vengarse de ella por haber intentado matarlo y abandonarlo en el fondo de un pozo. "Quiero acabar con Nur", le revela a la chef.

El plan de Mali es ayudar a su amante a hacerse con toda la fortuna de los Köroğlu para después dejarla en la ruina. Leyla decide posicionarse de su lado y entrar en el juego para destruir de una vez por todas a su madrastra.

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