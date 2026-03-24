Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y su salud empieza a resentirse

Ela se acerca a casa de su madre para tomar un té con ella y su mejor amiga, Fidan. Su progenitora está muy preocupada: la joven está completamente obsesionada con vengarse de Nur y su familia, y la situación se le ha ido de las manos.

Lo último que ha hecho ha sido influir a Tufan para que obligue a Nur a someterse a una prueba de ADN, poniendo en peligro el embarazo. "Déjala en paz y empieza una nueva vida con Civan", le pide su madre.

Pero Ela no está dispuesta a escuchar. Le recuerda cómo fue su infancia marcada por su madrastra: noches sin dormir, miedo constante y años de terapia para intentar sanar unas heridas que, ahora, su madre teme que nunca llegaron a cerrarse.

La chef tiene claro que no va a parar hasta hacerles pagar por todo el daño que le causaron. No puede olvidar que Tufan fue el hombre que atropelló a su padre y lo dejó morir en la carretera, y ella está decidida a hacer justicia. "No me iré de la mansión de los Yıldız. Me lo he prometido y lo voy a cumplir", le asegura.

Esa noche, Ela sueña con Leyla y con Nur. Su yo de niña la acusa de haberse convertido en alguien que no reconoce, mientras Nur le recuerda que es igual que ella. Al despertar, Civan intenta calmarla, si mucho éxito.

Tras ese episodio, Ela comienza a encontrarse mal: tiene fiebre y su madre, junto a Civan, se encarga de cuidarla. Entonces, su progenitora le confiesa a su yerno que no es la primera vez que le ocurre algo así.

Le explica que, desde pequeña, cada vez que Leyla se sentía desbordada o angustiada, su cuerpo acababa reaccionando enfermando. "Nunca pudo vivir en paz. Intenté curar sus heridas, pero no lo conseguí", le confiesa. Y concluye dicéndole al hermano de Ipek: "Las heridas que le hizo Nur son muy profundas".