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Civan recupera la memoria y se despide de su familia y de Leyla al saber que le queda poco tiempo de vida

Tras recuperar la memoria y asumir que su tiempo se agota, Civan deja atrás el rencor y se despide de los suyos y de Leyla, en uno de los momentos más emotivos de la serie.

Civan recupera la memoria y se despide de su familia y de Leyla al saber que le queda poco tiempo de vida

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Una antigua asistenta de los Yildiz, ahora al servicio de Arzu, decide contarle a Civan que su familia le ha estado ocultando la verdad desde que perdió la memoria. Sus palabras siembran la duda en el joven, que comienza a atar cabos.

Al llegar a casa, encuentra bajo su almohada un álbum de fotos de su boda con Leyla y una imagen en la que aparecen Nur y Malí con una cruz sobre sus rostros. Ese hallazgo lo cambia todo: Civan recupera la memoria.

Fuera de sí, estalla contra su familia. Solo salva a Leyla y a su tía Ferda, a quien atribuye haberle ayudado a recordar. Pero el resto no corre la misma suerte. Civan arremete especialmente contra sus padres biológicos: rechaza a Nur con dureza y le lanza un golpe demoledor: "Tú no eres mi madre, Güzide tiene más corazón que tú".

Civan recobra la memoria y recuerda que está gravemente enfermo

Tampoco perdona a Mali, al que asegura que jamás lo verá como un padre. Y aunque reconoce que siempre admiró a Tufan, le reprocha no haber sido sincero con él durante mucho tiempo.

Sin embargo, consciente de la gravedad de su enfermedad, Civan decide dejar a un lado el rencor y propone una última cena familiar, intentando aparentar normalidad pese a todo.

Más tarde, a solas con Leyla le confiesa que está cansado de que todos le oculten la verdad y, ante su delicado estado, pierde la esperanza. "No puedo vivir sin ti", le confiesa ella entre lágrimas, mientras él le pide que, cuando ya no esté, recuerde solo los momentos felices que vivieron juntos.

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