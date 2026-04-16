Civan recibe la peor noticia: le queda poco tiempo de vida y solo Nur y Mali pueden salvarle

Civan lleva un tiempo con dificultad para respirar, tos recurrente, fiebre alta, sarpullido y un fuerte dolor en una de las axilas. Para descartar que sea algo grave, su médico le realiza varias pruebas y, al tener los resultados, le comunica que padece un linfoma muy agresivo.

"Se te ha detectado muy tarde", le dice el médico al hijo de Tufan, explicándole que, en su caso, la quimioterapia no siempre es efectiva. Leyla, que escucha la conversación detrás de la puerta, no duda en entrar en la consulta para apoyar a su marido.

Para Leyla está noticia es un mazazo. Acaba de perder a su madre y la enfermedad de Civan la hunde aún más. El joven da la batalla por perdida, pero su mujer no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. El médico les ha dado una mínima esperanza de curación mediante un trasplante de células madres y, en estos casos, se recurre normalmente a los hermanos principalmente o a los padres por su compatibilidad. Por eso, la chef lo tiene claro: irá a ver a Nur y a Mali para que ayuden a su hijo. "Ya no quiero venganza ni justicia, solo te quiero a ti", le dice el hijo de Tufan.

Leyla no sabe que Civan les ha dado una importante suma de dinero a Nur y a Mali para que abandonen el país. Cuando el joven le cuenta que ya se han ido, la hija de Sema llama a Güzide para explicarle que Civan los necesita para poder sobrevivir. "Hay que evitar que se vayan. Si Nur y Mali no vuelven, morirá", le dice a la amiga de Neco.

Civan y Leyla no imaginan que Neco está a punto de arrojar el cuerpo de Nur al mar tras haberla adormecido previamente. Afortunadamente, Güzide logra impedirlo y Leyla acude al vertedero para hablar con ellos.

"Civan se muere, está muy enfermo", les dice. Se quedan en shock y apenas pueden reaccionar. La joven les explica que solo puede curarse con un trasplante de células madre de sus progenitores, ya que Ipek no es hija del mismo padre.

"Por mi hijo daría mi vida", afirma Nur. Pero hay un problema: Tufan no sabe que Mali es su verdadero padre y todo se complica.

De camino a casa, Leyla no puede dejar de pensar en los momentos vividos con Civan. Es el amor de su vida y la idea de perderlo le rompe el corazón.

La chef va a visitar la tumba de su madre adoptiva en busca de consuelo. "Civan se va… Te echo mucho de menos, mamá", le dice entre lágrimas.

Mientras tanto, el hermano de Ipek busca refugio en casa de su amigo Kürsat para la noche y le pide que no revele a nadie su paredero. Quiere estar solo y no quiere ser una carga para su familia. Así que su intención es irse de viaje y morir en soledad para que sus seres queridos no sufran.