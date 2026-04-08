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Civan evita el atropello de Leyla y descubre un vídeo comprometedor sobre la muerte de Hilmi que amenaza con cambiar el destino de la chef

La intervención de Civan evita que Leyla sea atropellada por Mali, quien posee un vídeo comprometedor sobre la muerte de Hilmi que podría cambiar radicalmente el rumbo de la historia.

Civan evita el atropello de Leyla y descubre un vídeo comprometedor sobre la muerte de Hilmi que amenaza con cambiar el destino de la chef

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Todo parece indicar que Leyla ha muerto tras ser atropellada por Mali con el coche de Tufan, cuando se encontraba en la carretera esperando ayuda tras pinchar una rueda de su vehículo. Pero nada es casual: todo forma parte de un plan orquestado por Mali y Nur para acabar con la chef e inculpar al exfutbolista.

Sin embargo, el plan no sale como esperaban. En el último momento aparece Civan, alertado por Fidan y Kürsat, y evita el atropello. Para esquivar el choque con su coche, Mali pierde el control y cae por un terraplén.

Aunque está malherido, logra salir del vehículo y huir antes de que su hijo lo vea. Termina refugiándose en casa de Güzide.

Civan salva a Leyla de ser atropellada por Mali

Leyla, convencida de que Tufan no es el culpable, decide ir al vertedero junto a Civan. Sospecha que Mali está detrás de todo… y acierta: se ha escondido en la casa de Neco. Allí, Civan pierde los nervios y lo golpea repetidamente, pero Leyla interviene para impedir que acabe con su vida.

Mali intenta justificarse y asegura que Nur le obligó a atentar contra Leyla para después culpar a Tufan, aprovechando que las escrituras están a su nombre. "Me aseguraré de que el resto de tu vida lo pases entre rejas", le advierte Civan.

Desesperado, Mali pide mostrar un vídeo que guarda en su móvil. Mientras Leyla y Güzide salen de la casa, Civan lo ve: son unas imágenes comprometidas de Nur que podrían cambiarlo todo. Aun así, decide ocultarlo y le pide a su padre que no se lo enseñe a nadie, especialmente a Leyla, temiendo por su estabilidad emocional.

Cuando la chef le pregunta por el vídeo, Civan guarda silencio. Su intención ahora mismo es hacer creer a todos que Leyla ha muerto y dejar a Nur sin nada.

Nur no puede ocultar su felicidad al creer que Leyla ha muerto

Para ello, obliga a Mali a enviarle un mensaje a Nur asegurando que ha acabado con Leyla y que desaparecerá por un tiempo. La reacción de Nur es de pura felicidad: "¡Qué buena noticia! Pero aún me falta Tufan…". Sin dudarlo, la malvada mujer, que no tiene escrúpulos, llama a la policía para denunciar el atropello e intentar inculpar a su propio marido.

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