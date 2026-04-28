Ceren se acerca a Civan tras perder la memoria y quiere reconquistarlo

Civan recibe el alta hospitalaria y regresa a casa, pero sigue sin recordar a Leyla. La chef ha eliminado del móvil de su marido todas las fotos de su boda, mientras Nur finge que su matrimonio con Tufan va viento en popa y que forman una familia perfecta.

En la mansión de los Yıldız, Leyla vuelve a ocupar el papel de cocinera y se ve obligada a soportar las humillaciones de Nur y Ferda para no levantar sospechas. Cuando Nur le pide que prepare la cena, Civan le sugiere arroz con tomate, el plato que les encantaba cuando eran niños y vivían en el vertedero.

Ceren llega a la mansión y Leyla le advierte que no revele lo ocurrido en los últimos siete meses. El joven no recuerda su ruptura ni su posterior matrimonio con la chef. Además, la amiga de Fidan explica que lo único que conserva en su memoria es que ambos llevaban regalos a los niños del vertedero y que sufrieron un pinchazo en el camino.

La hija de Arzu está dispuesta a ayudar a su exnovio a recuperar la memoria y a superar el cáncer que padece, pero también pretende reconquistarlo y apartar a Leyla de su vida. De hecho, al llegar a la mansión, trata a la chef como a una simple criada y le pide un café. "¿Has olvidado que soy la única chef con tres estrellas de Turquía?", le responde Leyla con ironía, intentando disimular su enfado.

Más tarde, Ceren se encierra en la habitación de Civan para quedarse a solas con él, pero el joven comienza a toser y no ocurre nada entre ellos. Leyla entra preocupada y advierte a la exprometida de su marido que no cruce la línea. "No te he llamado para que me pisotees", le dice muy seria. Sin embargo, Ceren acusa a la chef de ser la responsable de su enfermedad.