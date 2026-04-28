Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ceren se acerca a Civan tras perder la memoria y quiere reconquistarlo

Civan regresa a casa sin recordar a Leyla mientras su exprometida, Ceren, aprovecha la situación para acercarse de nuevo a él. La tensión entre ellas estalla cuando la hija de Arzu acusa a la chef de haber enfermado al hijo de Tufan.

Ceren se acerca a Civan tras perder la memoria y quiere reconquistarlo

Publicidad

Nova
Publicado:

Civan recibe el alta hospitalaria y regresa a casa, pero sigue sin recordar a Leyla. La chef ha eliminado del móvil de su marido todas las fotos de su boda, mientras Nur finge que su matrimonio con Tufan va viento en popa y que forman una familia perfecta.

En la mansión de los Yıldız, Leyla vuelve a ocupar el papel de cocinera y se ve obligada a soportar las humillaciones de Nur y Ferda para no levantar sospechas. Cuando Nur le pide que prepare la cena, Civan le sugiere arroz con tomate, el plato que les encantaba cuando eran niños y vivían en el vertedero.

Nur aprovecha la pérdida de memoria de Civan para humillar a Leyla

Ceren llega a la mansión y Leyla le advierte que no revele lo ocurrido en los últimos siete meses. El joven no recuerda su ruptura ni su posterior matrimonio con la chef. Además, la amiga de Fidan explica que lo único que conserva en su memoria es que ambos llevaban regalos a los niños del vertedero y que sufrieron un pinchazo en el camino.

La hija de Arzu está dispuesta a ayudar a su exnovio a recuperar la memoria y a superar el cáncer que padece, pero también pretende reconquistarlo y apartar a Leyla de su vida. De hecho, al llegar a la mansión, trata a la chef como a una simple criada y le pide un café. "¿Has olvidado que soy la única chef con tres estrellas de Turquía?", le responde Leyla con ironía, intentando disimular su enfado.

La humillación de Ceren a Leyla

Más tarde, Ceren se encierra en la habitación de Civan para quedarse a solas con él, pero el joven comienza a toser y no ocurre nada entre ellos. Leyla entra preocupada y advierte a la exprometida de su marido que no cruce la línea. "No te he llamado para que me pisotees", le dice muy seria. Sin embargo, Ceren acusa a la chef de ser la responsable de su enfermedad.

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ferda está dispuesta a darle una oportunidad a Mali si se niega a tener un hijo con Nur

Ferda está dispuesta a darle una oportunidad a Mali si se niega a tener un hijo con Nur

Ceren se acerca a Civan tras perder la memoria y quiere reconquistarlo

Ceren se acerca a Civan tras perder la memoria y quiere reconquistarlo

Ingrid, una amiga del pasado,vuelve a la vida de Andrés, pero él sigue enamorado de Elsa

Ingrid, una amiga del pasado,vuelve a la vida de Andrés, pero él sigue enamorado de Elsa

Déborah intenta acercarse a Gabino y él acepta
Momento destacado

Déborah intenta acercarse a Gabino y él acepta

Civan descubre la verdad sobre Nur y Mali, se desploma y despierta sin recordar a Leyla, pero sí a su exprometida
Momento destacado

Civan descubre la verdad sobre Nur y Mali, se desploma y despierta sin recordar a Leyla, pero sí a su exprometida

Nada encaja en la muerte de Eva: Andrés investiga qué ocurrió realmente
Momento destacado

Nada encaja en la muerte de Eva: Andrés investiga qué ocurrió realmente

Sin certificado médico ni acta de defunción de la pequeña Eva, Andrés inicia una investigación decidido a descubrir qué ocurrió realmente con su hija.

Armando abandona el hogar familiar y Estela se lo cuenta a sus hijos
Momento destacado

Armando abandona el hogar familiar y Estela se lo cuenta a sus hijos

La infidelidad de Ángela y su ingreso en un psquiátrico marcan un antes y un después en la vida de Estela. Harta de tantas mentiras y traiciones, la madre de Elsa acaba echando de casa a Armando.

Así es la curiosa tradición turca del café con sal en las pedidas de mano

Así es la curiosa tradición turca del café con sal en la pedida de mano

Ceylin no le cuenta la verdad sobre Çinar a Ilgaz

Ceylin miente a Ilgaz para proteger a su hermano Çinar

Ángel y Marisol se casan con la bendición de Diana

Marisol y Ángel se casan ¡y aparece la hija de Ángel!

Publicidad