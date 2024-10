Sanem quiere recuperar a Boran tras descubrir que está embarazada

Boran está hundido tras descubrir por sorpresa que no es el hijo biológico de Erman. Ha sido un duro golpe para él y para su matrimonio con Sanem. Ella sabía la verdad de su origen y no le dijo nada; ahora Boran se debate en un mar de dudas y de indignación por lo sucedido. Erman ha intentado consolarle y explicarle lo sucedido, pero él no está receptivo. Por su parte sanem intenta arreglar también las cosas con él, pero Boran no da señales de vida y la evita.

Sanem se encuentra mal. Cree que se trata por la tensión vivida ante la revelación de los orígenes de su marido. Acompañada por Erman acude al hospital para tener una revisión. Allí le dan una magnífica noticia y es que está embarazada. Es toda una sorpresa para ella ya que nunca se había planteado tener hijos. Se trata de una magnífica ocasión para intentar recuperar la confianza de Boran, pero antes tendrá que encontrarlo, hablar con él y sincerarse. Sanem no sabe cuál será la reacción de Boran.