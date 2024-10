Ha llegado el momento de tomar la decisión más importante en la vida de Çolpan Cevher

El tiempo pasa para todos y también para la poderosa Çolpan Cevher. Después de algunos mareos y de sentirse mal en los últimos tiempos, Çolpan ha decidido acudir al médico para que le haga algunas pruebas. No tiene ninguna dolencia grave de la que deba tratarse, pero el doctor tiene una recomendación muy importante para ella.

Si quiere vivir más tiempo y tener calidad de vida, debe abandonar el estrés al que vive sometida y tomarse la vida de manera más relajada. Çolpan lleva toda la vida ejerciendo como abogada matrimonialista y ha levantado un importante bufete de abogados que es uno de los mejores del país. Ahora es el momento de dar un paso al lado y dejar que otros continúen su labor.

Çolpan se resiste a tomar una decisión como esta. La jubilación no es para ella, pero los años y las recomendaciones del médico no le dejan otra salida. Reúne a todas sus hijas para decirles que les va a dejar el bufete para que ellas lo gestionen a partir de ahora. Es algo que quizá debió hacer antes, pero no se atrevió a dar el paso. Todas ellas están muy alegres por la decisión de su madre.

Además, esa jubilación anticipada, le permite a Çolpan llevar a cabo otro de sus grandes, y quizá más importantes, planes: casarse con Erman, el hombre que siempre estuvo enamorado de ella y que sacrificó su amor por volcarse en su trabajo. Toda la familia se ha reunido en la casa para celebrar un enlace que supone una nueva etapa en la vida de Çolpan.