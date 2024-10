Azra y Efe: complicidad, bromas y un futuro juntos por delante

A medida que el tiempo pasa, Azra y Efe afianzan su relación. Después de las dudas que surgieron en la hija de Çolpan sobre la idoneidad de que Efe fuera el hombre adecuado con el que iniciar una relación, las cosas han ido mejorando con el tiempo.

Efe ha demostrado ser la persona que Azra necesita en su vida. Un hombre alegre, dispuesto a disfrutar de las cosas de la vida y con un gran corazón. Ha encontrado la estabilidad que necesitaba después del duro golpe que supuso para él la muerte de su hija y el posterior divorcio de su mujer. Por su parte Azra, ha encontrado en él a esa persona sensata, reflexiva y dispuesta a todo con tal de hacerla feliz.

Todavía no hay fecha de boda entre ellos, aunque Efe se ha montado un numerito delante de Azra que ha dejado a la abogada completamente descolocada. Ella no se ha quedado atrás y, después de hacerle ver que quizá sea una buena idea irse a vivir juntos, se ha echado para que su relación no vaya demasiado deprisa. Pero lo cierto es que ambos han consolidado su relación y seguramente pronto empezarán a vivir una vida juntos.