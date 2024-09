La revelación que destroza el matrimonio de Azra y pone su futuro profesional en riesgo

El hackeo de los usuarios de una web de citas conmociona a la sociedad turca pues en la lista de maridos infieles aparecen algunos de los más influyentes y respetados nombres del país. Sergen, el marido de Azra descubre con horror que su nombre también está en esa lista. El matrimonio de Azra y Sergen parece idílico pero no lo es tanto. Yildirim ya descubrió a Sergen en una conversación comprometida con otra mujer y, aunque no dijo nada, dejó muy claro que la felicidad que parecía irradiar ese matrimonio no era tan real como parece.

Sergen acaba de descubrir con estupor que su nombre aparece en el listado de usuarios de una conocida web de citas del país. Si esa lista sale a la luz, su futuro está seriamente comprometido. Por ello intenta con todas sus fuerzas contactar con los que han hecho el hackeo para pagar el dinero que piden por evitar sacar el nombre a la luz. Sergen está desesperado. Yildirim le ha seguido y le reprocha que se fie de unos estafadores que lo único que pretenden es sacarle el dinero, pero no van a impedir que su nombre vea la luz. Yildirim tiene un consejo para Sergen. Cree que es mejor que le diga a Azra en persona que le ha sido infiel, en lugar de que ella se entere por la prensa.

Sergen no tiene agallas para enfrentarse cara a cara con su mujer. Cuando la lista se hace pública y los medios le preguntan a Azra que opina su bufete al respecto, ella contesta sin percatarse que pronto va a recibir la peor noticia de su vida. Su matrimonio queda expuesto delante de todo el país y cuando descubre la infidelidad de su marido, no sabe cómo reaccionar.