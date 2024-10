Una posible paternidad de Efe hace que Azra tenga serias dudas sobre su relación

Efe se encuentra en el bufete con Guzde, otra abogada con la que estuvo saliendo hace un tiempo. Ella no parece guardar demasiado buen recuerdo de él, ya que se muestra esquiva y mordaz. Efe se ha dado cuenta de que está embarazada, pero cuando ella le dice que está de cinco meses, aproximadamente el tiempo que hace que no se ven, a Efe le cambia la cara.

Azra se presenta como la pareja de Efe, tras la reunión que ambas partes han mantenido para estudiar el caso que les ha reunido, Guzde suelta la bomba y, sin confirmarlo plenamente, deja entrever que Efe puede ser el padre del niño que está esperando. Azra está en shock y Efe es un mar de dudas porque intenta descubrir si Guzde dice la verdad.

Efe está convencido que el bebé no es suyo, pero Azra no atiende a razones y cree que se puede haber equivocado con Efe. Le pide tiempo y cree que ambos están yendo demasiado rápido en su relación. Azra considera que es el momento de terminar con ello y Efe piensa que ella se precipita. La realidad es que Guzde actúa así por despecho y así lo descubre Azra que intenta conocer la verdad sobre el bebé que espera la abogada. Guzde está jugando sus cartas y Azra se siente incómoda. La posibilidad de que Efe sea el padre la consume, pero en el fondo piensa que Guzde no está siendo honesta.

Azra es una buena abogada y no se da por vencida así que le ofrece a Guzde una salida honrada para su cliente después de descubrir que ella ha actuado de mala fe en el caso en el que ambas están involucradas. El marido de Guzde aparece de improviso y Azra descubre que Efe no es el padre del bebé y que Guzde lo único que quería es sembrar cizaña entre ellos y perjudicar la relación de Efe.

Azra intenta recomponer su relación con Efe, pero él ahora no acepta las disculpas de su novia. se siente herido al descubrir que Azra no ha confiado en él y, aunque se ha descubierto la mentira, se ha abierto una herida entre ambos que va a ser difícil de cerrar.